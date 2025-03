O advogado e faixa-preta de Jiu-Jitsu, Reinaldo Azevedo - Arquivo

Publicado 21/03/2025 12:31 | Atualizado 21/03/2025 12:32

Itaperuna- O advogado especializado em Direito Militar e pós-graduando em Segurança Pública, Reinaldo Azevedo, foi o protagonista de uma cerimônia simples, mas cheia de significados e emoção na noite desta quinta-feira (21). No tatame da Life Center, localizado no Bairro Cidade Nova, ele recebeu o 6º Grau na faixa preta de Jiu-Jitsu, uma honraria pelas contribuições à Arte Suave.

Reinaldo Azevedo e mestre WCL-Wanderley Cordeiro de Lima na hora de mais uma graduação do primeiro faixa preta da história da arte suave em Itaperuna-RJ Foto NnBllny



O 6º Grau reflete décadas de dedicação, aprendizado contínuo e compromisso com os valores do Jiu-Jitsu. Mais do que um reconhecimento técnico, o grau carrega uma dimensão histórica: Reinaldo foi o primeiro faixa preta graduado na história do Jiu-Jitsu em Itaperuna. A conquista em 2001, foi pelas mãos do mestre WCL- Wanderley Cordeiro de Lima, que repetiu o gesto, unindo passado e presente.

A graduação mostra a relevância de Reinaldo não apenas como praticante, mas também como figura central para o desenvolvimento do Jiu-Jitsu na região. A conquista vai além do tatame, simbolizando inspiração para futuras gerações e a continuidade da tradição marcial em Itaperuna. Atualmente o advogado treina na GF.TEAM Vinicius Pedrosa, no Rio, onde mora.

O Jiu-Jitsu pegou pra valer a partir de meados dos anos 1990 na cidade de Itaperuna-RJ Foto Amanda

NinoBellieny