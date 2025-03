Retiro de Muriaé 5º Distrito de Itaperuna-RJ - Arquivo

Retiro de Muriaé 5º Distrito de Itaperuna-RJArquivo

Publicado 24/03/2025 13:32 | Atualizado 24/03/2025 13:33

Itaperuna-A Prefeitura fez o primeiro exame de ultrassom itinerante em Retiro do Muriaé, 5º distrito do município, e ampliou a oferta de exames médicos, atendendo diretamente os moradores da localidade.



Durante o evento, foi comunicado que a Unidade Básica de Saúde (UBS) do distrito passará a funcionar em um novo endereço. O prédio atual será utilizado como capela mortuária, atendendo uma necessidade antiga do distrito



Uma das atividades prioritárias da Prefeitura é a de levar os serviços de Saúde diretamente à população, reduzindo a necessidade de deslocamentos à sede do município.

NinoBellieny