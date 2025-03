Foto ilustrativa - Limpa Rio

Publicado 25/03/2025 07:46

Itaperuna- A Prefeitura de Itaperuna recebeu máquinas do Programa Limpa Rio, uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Inea-Instituto Estadual do Meio Ambiente.

Os trabalhos começaram no Valão da Cehab, melhorando o fluxo das águas pluviais e reduzindo os riscos de enchentes. Uma escavadeira hidráulica e dois caminhões caçamba foram usados.

Outras áreas também serão atendidas em fases posteriores, incluindo os valões dos bairros Boa Fortuna, Matadouro, Niterói e Surubi. A equipe técnica do Inea e do programa esteve na entrega do maquinário, junto com o secretário municipal de Meio Ambiente, Arcênio Jubim, e a secretária de Obras, Monica Alceno.

NinoBellieny