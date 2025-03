Campus V Unig Itaperuna-RJ - Arquivo

Publicado 24/03/2025 13:48 | Atualizado 24/03/2025 13:52

Itaperuna- A 4ª edição da Sepex-Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão no Campus V, Itaperun, acontece do próximo dia 26 até 28, com palestras, minicursos, apresentações de trabalhos científicos e serviços voltados para estudantes e moradores da cidade e região.



A programação inclui temas como inteligência emocional no trabalho, saúde mental, qualidade de vida, Inteligência Artificial no Direito, aromaterapia e shiatsu. Durante a SEPEX, os universitários terão trabalhos avaliados por uma banca, e os selecionados serão apresentados e publicados.



A a ideia da Sepex é aproximar o público acadêmico da realidade do mercado de trabalho, com reflexões, debates e trocas de experiências dos acadêmicos com profissionais e a comunidade.

NinoBellieny