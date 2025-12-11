O Forte de Copacabana foi um dos locais visitados pelos estudantes na viagem cultural ao Rio de Janeiro - Foto Divulgação

Publicado 11/12/2025 22:21

Itaperuna – Uma viagem inesquecível ao Rio de Janeiro, com mapeamento turístico; e uma experiência explorando sons, criando instrumentos não convencionais e construindo novas paisagens sonoras marcaram a primeira quinzena de dezembro de alunos da rede pública municipal de Itaperuna (RJ).

Na primeira programação, a Secretaria de Educação organizou “uma viagem inesquecível ao Rio de Janeiro” com os alunos ganhadores do Concurso Municipal de Redação e Poesia e os que alcançaram as melhores notas no Simula SAEB - simulado oficial que replica a prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB).

Os estudantes visitaram vários pontos turísticos da capital do estado, entre eles os Fortes de Copacabana e de Duque de Caxias, conhecendo espaços históricos, registrando através de fotos, vídeos e anotações cada momento e experiências marcantes.

Muitos deles visitaram o Rio pela primeira vez e demonstraram encantamento, considerando a viagem uma oportunidade para novos aprendizados, cultura e inspiração. Os jovens estavam acompanhados do de Marcílio Fernandes Soares, diretor da Associação Filantrópica Ana Beatriz.

“SINTA O SOMA” - entidade desenvolve ações pela dignidade humana, justiça social e cuidado dos mais vulneráveis de Itaperuna. A subsecretária de Educação, Karine Fonseca Carreiro Freitas, também participou. Ela avalia que a iniciativa reforça o compromisso do governo municipal em oferecer oportunidades que transformam e ampliam horizontes.

A subsecretária comenta que é dentro e fora da sala de aula que a educação de Itaperuna acontece: “Neste contexto, valoriza talentos, celebrando conquistas e mostrando que a rede municipal de ensino segue firme na construção de um futuro mais humano, forte e cheio de possibilidades e valorizações”.

Outra atividade focada em estudantes foi a “Caravana Sinta o Som em Itaperuna”, por meio das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo; 11 escolas da rede municipal foram percorridas, com os alunos explorando sons, criando instrumentos não convencionais e construindo novas paisagens sonoras dentro do tema “Entre Rios, Mares e Oceanos”.