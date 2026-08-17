O mapa é uma ferramenta voltada para a definição da área a ser trabalhada para definição de políticas públicas - Foto Assessoria/Divulgação

O mapa é uma ferramenta voltada para a definição da área a ser trabalhada para definição de políticas públicas Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 17/08/2026 14:52 | Atualizado 17/08/2026 14:52

Itaperuna - A possibilidade de acesso a recursos federais e emendas parlamentares destinadas ao turismo, além da orientação de investimentos prioritários e do fortalecimento das estratégias regionais do setor estão ampliadas para Itaperuna (RJ), a partir da inclusão do município no Mapa do Turismo Brasileiro

Trata-se de uma ferramenta no âmbito do Programa de Regionalização do Turismo voltada para a definição da área a ser trabalhada, prioritariamente, no desenvolvimento das políticas públicas. Outro ganho importante é o fortalecimento da estrutura necessária para que o setor avance de maneira planejada e integrada.

A conquista é definida como a categoria mais alta, garantida pelo Ministério do Turismo consolidando a posição de Itaperuna entre os destinos com maior destaque dentro da classificação do dispositivo do governo federal. A iniciativa visa identificar e organizar municípios e regiões com vocação turística, contribuindo para o planejamento das políticas públicas do setor.

O Departamento de Comunicação (Decom) avalia que a participação no Mapa do Turismo também amplia a visibilidade do município como destino, contribuindo para a atração de visitantes, novos negócios e investimentos relacionados à cadeia turística.

VALORIZAÇÃO - “Outro aspecto importante é a possibilidade de participação em ações de capacitação e qualificação profissional voltadas aos trabalhadores do setor”, comenta realçando que a classificação representa, ainda, uma oportunidade para que Itaperuna fortaleça a integração com municípios vizinhos e desenvolva estratégias conjuntas.

O Decom entende que a ação integrada valoriza características culturais, econômicas e turísticas compartilhadas pela região: “A conquista reforça o potencial do município para o turismo e se soma às ações da administração municipal, voltadas à valorização dos atrativos da cidade”.

O fortalecimento da economia local e a criação de novas oportunidades para empreendedores e profissionais ligados ao setor são outros ganhos. O governo municipal considera que Itaperuna estará ampliando sua visibilidade e fortalecendo uma estratégia de desenvolvimento que conecta turismo, geração de renda, empreendedorismo e valorização das potencialidades do município.