O mapa é uma ferramenta voltada para a definição da área a ser trabalhada para definição de políticas públicas Foto Assessoria/Divulgação
Mapa do Turismo dá maior visibilidade a Itaperuna
Município agora integra a categoria mais alta do reconhecimento federal e passa a ser relacionado como "cidade turística"
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Prevenção e alertas em Itaperuna contra desastres climáticos
Apesar da ausência de chuvas torrenciais na data de hoje, Defesa Civil pede atenção a rajadas de vento provocadas por ciclone no oceano
Itaperuna sanciona Lei com regras para micromobilidade
Com base no Contran, nova legislação estabelece regras para circulação e uso de bicicletas elétricas, patinetes e veículos afins
Produção leiteira no Noroeste é segunda no ranking estadual
Município de Itaperuna figura no topo do ranking dos maiores produtores da região, com cerca de 30 milhões de litros por ano
Suspeito da morte de médico é preso, mas não confessa
Desaparecimento ocorreu no dia dois de julho em São José de Ubá; corpo foi achado quatro dias depois em um açude
Ação contra dengue recolhe mais de 30 mil pneus inservíveis
Medida desenvolvida de forma integrada por secretarias municipais também visa a preservação ambiental
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