Os pneus inservíveis recolhidos encheram vários caminhões, sendo encaminhados para reciclagem em São Paulo - Foto Divulgação

Os pneus inservíveis recolhidos encheram vários caminhões, sendo encaminhados para reciclagem em São Paulo Foto Divulgação

Publicado 11/07/2026 14:51

Itaperuna - Mais de 30 mil pneus usados foram recolhidos até agora, para reciclagem, em ação integrada da Secretaria de Meio Ambiente com a de Saúde de Itaperuna (RJ). A medida faz parte de campanha de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

O recolhimento e a destinação correta de pneus inservíveis visa, também, contribuir para a preservação ambiental. De acordo com o Departamento de Comunicação (Decom) do governo, desde o início da ação, já foram enviados 14 caminhões grandes para a reciclagem, carregados com esses pneus.

“O material recolhido é encaminhado para reciclagem no estado de São Paulo, garantindo a destinação ambientalmente adequada e evitando o descarte irregular”, explica ressaltando que o recolhimento é realizado pelos agentes de combate às endemias em vários pontos dos bairros e distritos.

As equipes atuam diariamente nas atividades de vigilância ambiental, identificando e removendo materiais que podem se transformar em criadouros do Aedes aegypti. O Decom ratifica que, além de eliminar possíveis focos do mosquito, a iniciativa contribui para a redução dos impactos ambientais, fortalecendo as ações de saúde pública e de preservação do meio ambiente.

Buscando reforçar as propostas, o governo municipal defende como fundamental a parceria com a população, para evitar focos de proliferação do inseto popularmente conhecido como “mosquito da dengue”. As orientações são baseadas nas recomendações do Ministério da Saúde, que define dicas práticas de combate ao mosquito, em nível nacional.

PARCERIA IMPORTANTE - Nas visitas às residências, os agentes orientam que os moradores dediquem pelo menos 10 minutos por semana para vistoriar cômodos e quintais, focados na eliminação de água parada que favorece ao Aedes aegypti completar seu ciclo reprodutivo. Manter recipientes completamente vedados e com a tampa bem encaixada é uma das necessidades.

No caso dos vasos de plantas, a dica é preencher os pratinhos com areia até a borda. Quanto a calhas, lajes e ralos é necessário que sejam limpos regularmente, retirando folhas e galhos, e mantendo ralos tampados e desobstruídos. Sacos de lixo devem estar bem amarrados e as lixeiras fechadas.

Já a orientação a respeito de garrafas e recipientes é guardar sempre de cabeça para baixo; enquanto o descarte de pneus e demais objetos, como entulhos, o descarte correto é feito através do serviço de limpeza urbana do município. Há recomendação ainda para retirar a água acumulada na bandeja externa da geladeira.

“A participação da população é fundamental no combate à dengue”, reforça o Decom enfatizando que “a prefeitura segue promovendo ações integradas entre as secretarias municipais, buscando fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde, ao meio ambiente e à qualidade de vida da população”.

Os pneus inservíveis recolhidos encheram vários caminhões, sendo encaminhados para reciclagem em São Paulo

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