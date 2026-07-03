Aberto nessa quinta-feira, o festival atrai visitantes de várias cidades com programação voltada para a família - Foto Divulgação

Aberto nessa quinta-feira, o festival atrai visitantes de várias cidades com programação voltada para a família Foto Divulgação

Publicado 03/07/2026 17:54 | Atualizado 03/07/2026 17:54

Itaperuna - Sabores da roça, cultura popular e as tradições do interior transformam a Praça São Pedro (na Avenida Beira Rio), em Itaperuna (RJ) na central da gastronomia típica, artesanato, apresentações culturais e música ao vivo do município. Trata-se do II Festival de Receitas do Campo, iniciado nessa quinta-feira (2).

Quem promove é o governo municipal, , em parceria com o Sindicato Rural de Itaperuna, Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Faerj) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), com apoio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Interior.

Estão envolvidas, ainda, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e a Fundação Instituto de Pesca do Rio de Janeiro (Fiperj). O evento tem como principal objetivo valorizar os produtores rurais, fortalecer a agricultura familiar e preservar a riqueza gastronômica e cultural do município e da região.

Segundo o Departamento de Comunicação (Decom), o público está tendo a oportunidade de experimentar pratos preparados com receitas tradicionais do campo, conhecer o trabalho de artesãos locais, prestigiar apresentações de quadrilhas juninas e aproveitar shows musicais em um ambiente pensado para promover lazer, convivência e integração.

“Além de movimentar a economia local, o evento busca incentivar o turismo, atraindo visitantes de várias cidades, e aproximar moradores e visitantes das tradições que fazem parte da identidade cultural do interior fluminense”, resume o Decom. O início da programação acontece sempre às 18h30, com encerramento previsto para este sábado (4).