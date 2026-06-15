Método terapêutico utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nos campos da saúde - Foto Divulgação

Método terapêutico utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nos campos da saúde Foto Divulgação

Publicado 15/06/2026 14:42

Itaperuna – “Cada atendimento representa um passo importante no desenvolvimento, na inclusão e na qualidade de vida dos nossos pacientes”. A avaliação é da Secretaria de Saúde de Itaperuna, sobre a Equoterapia Municipal, que atende a , crianças, jovens e adultos.

Também conhecido como Equoterapia Pedra Preta, a estrutura está localizada no Sítio Experimental Vicente Sinval, na Estrada Vargem Alegre (bairro São Mateus), com atendimento gratuito. O método terapêutico utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nos campos da saúde, educação e equitação e vem “fazendo a diferença” na rede municipal.

“O governo municipal segue transformando vidas por meio de um trabalho que une saúde, cuidado, acolhimento e dedicação”, ressalta ratificando que, com o apoio de uma equipe multiprofissional qualificada, crianças, jovens e adultos participaram das atividades terapêuticas que estimulam o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social.

“Mais do que uma terapia, a equoterapia promove autonomia, confiança e novas conquistas a cada sessão realizada”, avalia informando que, através das sessões, são promovidas autonomia, autoconfiança e inclusão social para pessoas com deficiência ou necessidades específicas.

A secretaria resume que o tratamento envolve uma equipe especializada com profissionais de áreas como fisioterapia, psicologia e educação física. Orientações sobre atendimentos podem ser obtidas elos canais (telefone e WhatsApp) 22- 992035405 ou 22-974006191 - de segunda a quinta-feira, das 07h às 16h; e às sextas-feiras, das 07h às 15h.

“A prefeitura de Itaperuna investe em ações que fazem a diferença na vida das pessoas, garantindo um atendimento humanizado e de qualidade para quem mais precisa”, reforça o Departamento de Comunicação (Decom) do governo.