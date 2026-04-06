Município alcançou 76% de crianças alfabetizadas em 2025, registrando um avanço expressivo nos índices de aprendizagem - Foto Divulgação

Município alcançou 76% de crianças alfabetizadas em 2025, registrando um avanço expressivo nos índices de aprendizagem Foto Divulgação

Publicado 06/04/2026 16:12 | Atualizado 06/04/2026 16:12

Itaperuna - Superando a meta estabelecida e registrando um avanço expressivo nos índices de aprendizagem, Itaperuna (RJ) alcançou 76% de crianças alfabetizadas em 2025. A informação é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que no dia 31 se março publicou os resultados por município do Indicador Criança Alfabetizada (ICA).

Integrando o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), o indicador avalia o nível de alfabetização dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental a partir de testes que medem habilidades como leitura de palavras, interpretação de textos curtos e compreensão de informações explícitas e implícitas.

De acordo com a divulgação, os dados revelam uma trajetória de evolução marcada por superação, em Itaperuna: “Em 2023, o município registrou 68,6% de crianças alfabetizadas; no ano seguinte, houve uma queda para 65,26%, refletindo desafios enfrentados no período”.

A publicação ressalta que o cenário mudou de forma significativa em 2025, quando a cidade atingiu 76% de alunos alfabetizados, superando não apenas o índice anterior, mas também a meta projetada para o ano, que era de 72,22%: “O crescimento de mais de 10 pontos percentuais em relação a 2024 representa um salto relevante no desempenho educacional”.

AVANÇO RÁPIDO - O governo itaperunense pontua que a posição alcançada demonstra a capacidade de recuperação e avanço da rede municipal em um curto intervalo de tempo: “Quando comparado ao cenário nacional e estadual, o desempenho de Itaperuna se torna ainda mais expressivo”.

Segundo o registro, o Brasil alcançou 66% de crianças alfabetizadas em 2025, superando a meta nacional de 64%; enquanto o estado do Rio de Janeiro registrou 60%, ficando ligeiramente abaixo da meta de 61%: “Com 76%, Itaperuna ultrapassa ambas as médias, consolidando-se como destaque positivo no cenário educacional”.

O Departamento de Comunicação (Decom) enfatiza que o resultado é fruto de um processo que reúne superação e consolidação de práticas educacionais voltadas à aprendizagem: “O avanço evidencia que a educação é prioridade no município e reflete diretamente na construção de um futuro com mais oportunidades para crianças e jovens itaperunenses”.