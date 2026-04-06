Município alcançou 76% de crianças alfabetizadas em 2025, registrando um avanço expressivo nos índices de aprendizagem Foto Divulgação
Meta de Itaperuna em aprendizagem é superada de forma expressiva
Trata-se da alfabetização infantil; município salta de 65,26% para 76% de crianças alfabetizadas, superior aos índices estadual e nacional
Meta de Itaperuna em aprendizagem é superada de forma expressiva
Trata-se da alfabetização infantil; município salta de 65,26% para 76% de crianças alfabetizadas, superior aos índices estadual e nacional
Saúde de Itaperuna registra evolução e amplia o acesso da população
Dados recentes apontam aumento consistente no número de consultas, exames e procedimentos gerais realizados
Contribuintes têm prazo prorrogado para pagar o IPTU com desconto
Prorrogação vai até 30 de abril e vale, também, para primeira parcela, em caso de parcelamento , sem qualquer acréscimo
Creas proporciona mais recursos para atendimento social em Itaperuna
Entre os atendimentos estão acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de violência doméstica e familiar
Gabinete in Loco é lançado como canal para valorizar clima escolar
Estratégia adotada pela Secretaria de Educação visa para fortalecer a gestão educacional nas escolas da rede municipal
Potencial planejado da região noroeste é realçado em estudo da Firjan
Dados estão no estudo "Rio futuro: vocações e potencialidades econômicas do Rio de Janeiro elaborado pela federação
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