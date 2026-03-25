Lançamento do projeto aconteceu nessa terça-feira, com proposta de garantir uma educação participativa e eficiente Foto Divulgação
Gabinete in Loco é lançado como canal para valorizar clima escolar
Estratégia adotada pela Secretaria de Educação visa para fortalecer a gestão educacional nas escolas da rede municipal
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Potencial planejado da região noroeste é realçado em estudo da Firjan
Dados estão no estudo "Rio futuro: vocações e potencialidades econômicas do Rio de Janeiro elaborado pela federação
Firjan garante nova unidade educacional com ensino integral em Itaperuna
Complexo faz parte da Escola Firjan SESI, com cursos técnicos e em tempo integral gratuito; instalação aconteceu quarta-feira.
"Nossa Páscoa" em Itaperuna terá atos para celebração do cristianismo
Evento marca a ressurreição de Cristo e envolve atividades culturais, gastronomia e artesanato, no início de abril
Mutirão de saúde a partir de segunda, para marcar o mês da mulher
Iniciativa do governo de Itaperuna terá parceria com o Afya Centro Universitário, onde o evento acontecerá até o dia 31
Itaperuna programa atendimentos grátis à população, através de mutirão social
Iniciativa do governo municipal tem parceria com o estadual, por meio do programa Mutirão RJ Para Todos + Serviços
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