Lançamento do projeto aconteceu nessa terça-feira, com proposta de garantir uma educação participativa e eficiente - Foto Divulgação

Lançamento do projeto aconteceu nessa terça-feira, com proposta de garantir uma educação participativa e eficiente Foto Divulgação

Publicado 25/03/2026 15:55

Itaperuna – O governo de Itaperuna (RJ) inova, ao adotar ferramenta que visa aproximar a gestão educacional das unidades escolares, promovendo escuta ativa, diálogo e construção conjunta de soluções para os desafios da rede municipal de ensino. A iniciativa é estruturada pelo projeto “Gabinete in Loco”, iniciado nessa terça-feira (24).

A estratégia é coordenada pela equipe administrativa e pedagógica da Secretaria de Educação (Semed). A agenda foi estruturada de forma estratégica e contará com encontros semanais, seguindo um cronograma previamente definido para contemplar todas as escolas da rede municipal.

A proposta é garantir que cada unidade seja atendida com atenção, permitindo uma escuta qualificada e eficaz das demandas apresentadas pelas equipes gestoras. ”A iniciativa parte do princípio de que não existe política pública educacional eficaz, sem a escuta de quem está na linha de frente e enfrenta os desafios diariamente”, explica a secretaria.

Na avaliação da coordenação, “ao estabelecer esse canal direto com diretores e equipes escolares, a gestão municipal amplia sua capacidade de desenvolver e aprimorar estratégias pedagógicas e administrativas, com foco na melhoria contínua da qualidade do ensino, fortalecendo o vínculo entre a Secretaria de Educação e as unidades escolares,”.