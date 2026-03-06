Secretaria de Saúde destaca que as pacientes poderão ser atendidas no mesmo dia, conforme a disponibilidade de vagas - Foto Divulgação

Secretaria de Saúde destaca que as pacientes poderão ser atendidas no mesmo dia, conforme a disponibilidade de vagas Foto Divulgação

Publicado 06/03/2026 16:03

Itaperuna – O “mês da mulher” não passará em branco em Itaperuna. A partir de segunda-feira (9) até o dia 31, o governo municipal, em parceria com o Afya Centro Universitário realizará um mutirão de atendimentos voltados à saúde feminina, oferecendo inúmeros serviços. Todas as consultas, exames e agendamentos serão realizados no próprio loca, a Afya Clínica Acadêmica.,

A coordenação será da Secretaria de Saúde, com atendimentos ocorrerão de 8h às 18h. Os serviços disponibilizados são nas áreas de ginecologia e obstetrícia, pediatria e psiquiatria, com realização de exame preventivo (Papanicolau), exame físico para rastreamento e prevenção do câncer de mama e solicitação de exames complementares; além mastologia, voltado à avaliação especializada da saúde das mamas.

De acordo com a secretaria, as pacientes que comparecerem à unidade poderão ser atendidas no mesmo dia, conforme a disponibilidade de vagas: “Caso não haja vaga no momento da chegada, o atendimento será agendado e a paciente sairá da unidade com data e horário definidos para a consulta”.

No caso da marcação de exames, será exigido pedido médico, além de cópia de documento oficial com foto e comprovante de residência.: “Quando houver disponibilidade no momento da solicitação, o exame poderá ser realizado no mesmo dia”, ratifica a secretaria observando que, “caso contrário, o agendamento será feito na hora, com data e horário definidos”.

Quanto a paciente que ainda não possuir pedido médico, poderá realizar consulta com o ginecologista, que fará a avaliação e, se necessário, emitirá a solicitação do exame. “A iniciativa reforça o compromisso da prefeitura de Itaperuna com a promoção da saúde e a ampliação do acesso aos serviços de prevenção”.