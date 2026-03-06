Secretaria de Saúde destaca que as pacientes poderão ser atendidas no mesmo dia, conforme a disponibilidade de vagas Foto Divulgação
Mutirão de saúde a partir de segunda, para marcar o mês da mulher
Iniciativa do governo de Itaperuna terá parceria com o Afya Centro Universitário, onde o evento acontecerá até o dia 31
Mutirão de saúde a partir de segunda, para marcar o mês da mulher
Iniciativa do governo de Itaperuna terá parceria com o Afya Centro Universitário, onde o evento acontecerá até o dia 31
Itaperuna programa atendimentos grátis à população, através de mutirão social
Iniciativa do governo municipal tem parceria com o estadual, por meio do programa Mutirão RJ Para Todos + Serviços
"Saque Calamidade do FGTS" garantido a prejudicado pelas fortes chuvas
O programa do governo federal é garantido a quem tem saldo do FGTS e reside em área considerada de calamidade ou emergência
Saúde mantém ação contra ‘mosquito da dengue’ e vacina os profissionais da APS
Vacinação segue orientação do Ministério da Saúde; secretaria avalia que representa um avanço importante contra a doença
Saúde disponibiliza vacina para bebês elegíveis e orienta sobre síndrome
Disponibilidade das doses é garantida pelo SUS; quanto à Síndrome de Angelman, é uma condição genética rara
Piso salarial para os agentes de saúde já está depositado em Itaperuna
Anúncio foi feito nessa quinta-feira, pelo prefeito Nel Medeiros, durante reunião de orientação com os servidores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.