Alguns dos locais afetados foram visitados e os impactos das necessidades prioritárias avaliados na reunião Foto Divulgação

Publicado 13/02/2026 13:13 | Atualizado 13/02/2026 13:28

Itaperuna – Os problemas causados pelas chuvas recentes, em municípios da região noroeste do estado do Rio de Janeiro, foram avaliados nessa quinta-feira (12), por prefeitos e representantes da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. O encontro aconteceu em Itaperuna, o mais castigado.

Já está aprovado para o município o primeiro plano de trabalho de assistência humanitária, no valor de R$ 324,7 mil. De acordo o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil Nacional, Wolnei Wolff, o recurso poderá ser usado na compra de cestas básicas, água mineral, refeições, kits de limpeza residencial e higiene pessoal, entre outros itens.

Wolff orienta que, para acelerar a aprovação dos planos de trabalho e, consequentemente, a liberação dos recursos, os municípios precisam entrar no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, pedir o reconhecimento federal e começar a elaboração dos planos: “Em momentos de crise, correr contra o tempo é fundamental para dar suporte às vítimas”.

O secretário destaca que Itaperuna já está com os reconhecimentos federais de situação de emergência vigentes: “Atualmente, o Departamento de Preparação e Socorro (DPS) da Defesa Civil Nacional opera em nível de alerta (laranja) diante da situação crítica para a proteção da população”.

Segundo o prefeito de Itaperuna, Nel Medeiros, a agenda incluiu uma reunião estratégica com os municípios atingidos, além de visitas técnicas a alguns dos locais afetados, permitindo a avaliação direta dos impactos e das necessidades prioritárias: “O encontro reforçou a importância da atuação integrada entre municípios, governo do estado do Rio de Janeiro e governo federal”.

DESDOBRAMENTOS - Medeiro considera a união fundamental para agilizar o envio de recursos, estruturar ações de reconstrução e garantir apoio às famílias afetadas: “O alinhamento institucional e a cooperação entre os entes federativos são essenciais para acelerar os processos administrativos, assegurar investimentos e devolver normalidade e dignidade às cidades impactadas pelas chuvas”.

O prefeito enfatiza que o município segue acompanhando os desdobramentos da agenda e mantendo diálogo constante com os órgãos estaduais e federais para fortalecer as medidas de recuperação e assistência à população. Lideranças regionais, secretários municipais e vereadores participaram da reunião.

Representando o governo federal, estavam o analista de infraestrutura do Ministério da Integração, Tarcísio Simas, e o chefe da Representação Regional Sudeste do Ministério, Leonardo Ferreira. Já os prefeitos foram Nel Medeiros; Heriberto Pereira (Itaocara; Guilherme Fonseca (Porciúncula); e Gean Marcos (São José de Ubá).