No campo da tecnologia, uma das áreas envolvidas é operador de sistemas computacionais em rede - Foto Firjan/Divulgação

Publicado 29/01/2026 15:28 | Atualizado 29/01/2026 15:28

Itaperuna/Pádua – A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) anuncia a liberação de 270 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional (com início previsto entre fevereiro e abril), para Itaperuna e Santo Antônio de Pádua, no noroeste fluminense, através da Firjan SENAI.

As inscrições são presenciais podem ser feitas nas unidades de cada município, presencialmente; serão encerradas automaticamente para cada oferta, assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas. os detalhes podem ser conferidos no link https://firjansenai.com.br/editaisgratuitos. Os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados.

As exigências incluem idade; escolaridade; renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração; parte dos cursos será realizada de forma on-line. Os alunos também contarão com um Escritório de Carreira, para conectá-los às oportunidades de emprego na indústria.

A Firjan explica que o escritório oferece trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e um sistema de matchmaking – o Conexão Vagas, que combina e conecta perfis de alunos às demandas das empresas: “Os alunos devem procurar a própria unidade onde estão matriculadas para participar das atividades”.

Estão disponibilizadas nove turmas na unidade de Itaperuna: confeiteiro; montador de móveis planejados; auxiliar de plataforma; mecânico de climatização residencial; instalador de sistemas Drywall; costureiro sob medida - modelagem, corte e costura; eletricista predial; desenvolvedor de projetos Maker em Fablab; operador de sistemas computacionais em rede.

Já em Pádua são duas: programador Back-End e controlador e programador de produção. A iniciativa da Firjan abrange todo o estado, com oferta geral superior a oito mil vagas, com mais de 700 oportunidades na região norte, das quais 18 definidas para Campos dos Goytacazes e 13 para Macaé.