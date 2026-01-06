Tenente Daniel Bernardo explica que a cota do rio está em cerca de 3,27 metros, podendo ultrapassar ao volume de 3,50 Foto Divulgação
Itaperuna monitora Rio Muriaé, através da Defesa Civil, por causa de chuvas
Chove intensamente no noroeste fluminense, desde a virada do ano, alterando o volume do rio que corta a região
Educação municipal anuncia cadastro e resume conquistas obtidas pela rede
Prazo na Escola 10 de Maio vai até 15 de janeiro; fortalecimento do ensino é apontado como resumo dos pontos positivos
Defesa Civil prepara agentes voluntários para atendimentos em casos de riscos
Nas ações de preparação foi enfatizada a qualificação dos logradouros que podem ser afetados por desastres climáticos
Viveiro Florestal da Cedae em Itaperuna tem capacidade para 250 mil mudas/ano
Município é contemplado desde o dia 11 de dezembro, por meio do Replantando a Vida, desenvolvido em parceria
Viagem cultural ao Rio, caravana e som envolvem alunos da rede municipal
Estudantes viveram experiências diferentes no início de dezembro, programadas pela Secretaria de Educação
Saúde de Itaperuna alerta para uso das chamadas "canetas emagrecedoras"
Utilização indiscriminada dos medicamentos pode provocar efeitos colaterais graves; compra depende de receita médica
