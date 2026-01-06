Tenente Daniel Bernardo explica que a cota do rio está em cerca de 3,27 metros, podendo ultrapassar ao volume de 3,50 - Foto Divulgação

Publicado 06/01/2026 21:20

Itaperuna – O noroeste do estado do Rio de Janeiro é marcado por fortes chuvas desde a virada do ano, alagando ruas de municípios como Itaperuna, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara e Santo Antônio de Pádua. O Rio Muriaé ganhou grande volume; mas a expectativa é de que comece a diminuir na manhã desta quarta-feira (7).

Segundo o secretário da Defesa Civil de Itaperuna, tenente Daniel Bernardo, a chuva intensificou na noite desta segunda-feira (5), marcada por rajadas de ventos e raios; porém, não há registro de desalojados. Ele explica que a atenção está no Rio Muriaé, cuja cota está em cerca de 3,27 metros, podendo superar ao volume de 3,50, com possibilidade de queda.

“A cota de atenção é três metros. Estamos acompanhando de perto, atentos ao risco de transbordo; nos preocupa a instabilidade do Rio Carangola que causa impacto no Muriaé. Bernardo ressalta que qualquer atualização ou novo alerta será comunicado oficialmente por SMS e pelas redes sociais do governo municipal.

“Seguimos trabalhando com responsabilidade e transparência para proteger nossa população”, destaca o tenente. A atenção também está no valão que corta do bairro Cehab. Em Bom Jesus do Itabapoana há ruas alagadas, mas sem intercorrências; o mesmo ocorrendo em Cambuci, Natividade e Porciúncula.