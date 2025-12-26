Estudantes da rede também se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas - Foto Divulgação

Publicado 26/12/2025 14:59

Itaperuna – A Secretaria de Educação de Itaperuna (RJ) já articula o organograma para o próximo ano letivo e orienta que a nova Escola Municipal 10 de Maio já está preparada para receber os estudantes com ensino de qualidade no turno da tarde. O cadastro para vagas do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental estão abertas até 15 de janeiro.

Os interessados devem fazer o procedimento na secretaria da escola, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. A Coordenação de Comunicação do governo destaca que a Educação encerra o ano com muitas conquistas: “Trabalhando com responsabilidade e compromisso, houve apoio às escolas, fortalecendo o ensino e garantindo oportunidades reais para o futuro dos nossos estudantes”.

A secretaria ratifica resumindo que o desempenho dos estudantes do 9º ano comprova que investimento, dedicação e um trabalho pedagógico comprometido geram resultados concretos: “Ao todo, 54 alunos foram aprovados no processo seletivo do Instituto Federal Fluminense (IFF) e e 17 conquistaram aprovação no Serviço Social da Indústria (SESI)”.

Na avaliação da secretaria, os resultados reforçam a qualidade da educação pública oferecida na rede municipal: “Nossos estudantes também se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas (OBMEP) 2025, com cinco deles recebendo menção honrosa em nível nacional”.

Realçando o resumo de conquistas, a Comunicação aponta ainda que um aluno da Escola Municipal Francisco de Mattos Ligiéro obteve medalha de bronze em nível estadual: “Todos esses resultados levam o nome da nossa rede ainda mais longe. Em Itaperuna temos uma Educação que transforma vidas e constrói um amanhã melhor”.