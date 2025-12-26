Estudantes da rede também se destacaram na Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas Foto Divulgação
Educação municipal anuncia cadastro e resume conquistas obtidas pela rede
Prazo na Escola 10 de Maio vai até 15 de janeiro; fortalecimento do ensino é apontado como resumo dos pontos positivos
Defesa Civil prepara agentes voluntários para atendimentos em casos de riscos
Nas ações de preparação foi enfatizada a qualificação dos logradouros que podem ser afetados por desastres climáticos
Viveiro Florestal da Cedae em Itaperuna tem capacidade para 250 mil mudas/ano
Município é contemplado desde o dia 11 de dezembro, por meio do Replantando a Vida, desenvolvido em parceria
Viagem cultural ao Rio, caravana e som envolvem alunos da rede municipal
Estudantes viveram experiências diferentes no início de dezembro, programadas pela Secretaria de Educação
Saúde de Itaperuna alerta para uso das chamadas "canetas emagrecedoras"
Utilização indiscriminada dos medicamentos pode provocar efeitos colaterais graves; compra depende de receita médica
Firjan Senai garante 395 vagas em cursos de qualificação para Pádua e Itaperuna
Oportunidades reúnem 14 cursos em áreas tecnológicas, em 16 turmas; inscrições são presenciais
