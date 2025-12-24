A etapa final do curso de primeiros socorros teve como base o desdobrando da capacitação dos voluntários - Foto Divulgação

Publicado 24/12/2025 19:04

Itaperuna – Focado no período de chuvas intensas, que tradicionalmente ocorrem no verão, o governo de Itaperuna busca alternativas preventivas, para situações de riscos em casos de possíveis desastres climáticos; por meio da Defesa Civil, investe em definição de ações, envolvendo também pessoas das comunidades.

A iniciativa mais recente aconteceu no final da semana – sexta-feira (19) -, junto a agentes voluntários do Núcleo de Defesa Civil do distrito de Raposo. Foi desenvolvida mais uma etapa de ações de preparação, com ênfase na qualificação dos logradouros que podem ser afetados, fortalecendo o planejamento e a resposta em situações de risco.

Segundo a Defesa Civil, também aconteceu a etapa final do curso básico de primeiros socorros, desdobrando a capacitação dos voluntários para atuarem de forma rápida, segura e eficiente. “Ações preventivas como essa são fundamentais para a gestão de desastres e para a proteção da população”, resume.