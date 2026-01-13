Já desarmado e mobilizado pelo pastor, o cabo Reginaldo foi acamaldo por colegas de farda, minutos depois Foto Reprodução
Pastor-militar evita tragédia, ao conter colega de farda em crise psicológica
Caso aconteceu domingo, em uma praça no município de Itaperuna; policial atirava para o alto, provocando pânico
Itaperuna monitora Rio Muriaé, através da Defesa Civil, por causa de chuvas
Chove intensamente no noroeste fluminense, desde a virada do ano, alterando o volume do rio que corta a região
Educação municipal anuncia cadastro e resume conquistas obtidas pela rede
Prazo na Escola 10 de Maio vai até 15 de janeiro; fortalecimento do ensino é apontado como resumo dos pontos positivos
Defesa Civil prepara agentes voluntários para atendimentos em casos de riscos
Nas ações de preparação foi enfatizada a qualificação dos logradouros que podem ser afetados por desastres climáticos
Viveiro Florestal da Cedae em Itaperuna tem capacidade para 250 mil mudas/ano
Município é contemplado desde o dia 11 de dezembro, por meio do Replantando a Vida, desenvolvido em parceria
Viagem cultural ao Rio, caravana e som envolvem alunos da rede municipal
Estudantes viveram experiências diferentes no início de dezembro, programadas pela Secretaria de Educação
