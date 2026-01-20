O ônibus teria capotado, logo após o acostamento ter cedido, em trecho da BR-256, na chegada de Itaperuna - Foto Reprodução/Manchete

Publicado 20/01/2026 12:30

Itaperuna – As fortes chuvas deste início de semana no interior do estado do Rio de Janeiro teriam contribuído para que um ônibus da empresa Brasil capotasse, na manhã desta terça-feira (20), na BR-356, nas proximidades de Retiro do Muriaé, distrito de Itaperuna, na região noroeste fluminense.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, há 23 vítimas, dez em estados que inspiram cuidados. Os feridos foram socorridos por equipes do 21º Grupamento de Bombeiros Militar e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e o Hospital São José do Avaí, em Itaperuna.

A maioria sofreu ferimentos leves. As primeiras informações apontaram 30; mas o Departamento de Transporte Rodoviário (Detro) confirmou 23. Ainda não há conclusão sobre as causas do acidente, que ocorreu no início da manhã. O sistema de GPS e câmeras de filmagem do ônibus deverá esclarecer o que teria provocado.

Segundo o Detro, o ônibus fazia a linha de Laje de Muriaé/Itaperuna e teria capotado, após o motorista ter parado para apanhar um passageiro e o acostamento ceder. Chovia intensamente no momento. Os socorros foram providenciados por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros.

O local exato do acidente foi o trecho entre os distritos de Retiro do Muriaé e Comendador Venâncio, na BR-356. O veículo havia saído de Lage do Muriaé com destino a Itaperuna. O tráfego ficou prejudicado no momento, mas, logo a PRF conseguiu normalizar. Alguns dos feridos já teriam sido liberados pelo hospital. Ainda não foram divulgados nomes.

