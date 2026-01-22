O procedimento do MPRJ na sede da prefeitura mudou a rotina da cidade na manhã desta quarta-feira - Foto Divulgação

O procedimento do MPRJ na sede da prefeitura mudou a rotina da cidade na manhã desta quarta-feira Foto Divulgação

Publicado 22/01/2026 18:52 | Atualizado 22/01/2026 19:11

Itaperuna – Uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta quarta-feira (21), na sede da Prefeitura de Itaperuna, no noroeste fluminense agitou a rotina da cidade. Até que houvesse uma manifestação da atual gestão explicando que o alvo não é ela, surgiram várias especulações. A operação foi motivada por uma Ação Civil Pública, para apurar possíveis irregularidades no governo anterior.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão , para apurar denúncias focadas em contrato celebrado durante a administração de Alfredo Paulo Marques Rodrigues (Alfredão). O MPRJ ainda não detalhou as ações; mas, o ex-prefeito já enfrenta cargas judiciais que podem estar relacionadas, como uma condenação, em setembro de 2025, por atos de improbidade administrativa que teriam causado prejuízo superior a R$ 16 milhões aos cofres públicos.

A decisão judicial de então atendeu a ação do MPRJ, obtida a partir de ação, prevendo suspensão dos direitos políticos do ex-prefeito por oito anos, pagamento de multa equivalente ao dano, entre outras medidas. Também, foi determinada a indisponibilidade dos bens, para garantir a reparação do dano. A reportagem tentou ouvir o ex-prefeito, mas não obteve retorno do número lilago.

Embora não se tenha confirmação se a condenação de Alfredão está relacionada à demanda cumprida nessa quarta-feira, o atual governo se preocupou em explicar, por meio de nota oficial, que que nada tem a ver. Informa que o mandado de busca e apreensão, expedido pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, refere-se a fatos e atos administrativos praticados em gestão anterior.

NOTA OFICIAL – “A medida judicial está relacionada ao Contrato Administrativo nº 047/2020, celebrado à época com a empresa Construtora Márcio Costa Ltda. (Márcio Costa Construções Ltda.), conforme consta nos autos do processo, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Itaperuna, por iniciativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito de apuração de suposto abuso de poder.

A atual gestão municipal esclarece que não é alvo da investigação, te

ndo, desde o primeiro momento, colaborado integralmente com o cumprimento da ordem judicial, colocando-se à disposição das autoridades competentes e garantindo total acesso às informações e documentos solicitados.

Reafirmamos que a atual administração da Prefeitura de Itaperuna atua com absoluto compromisso com a legalidade, a lisura, a transparência e o respeito às instituições, pautando suas ações pela correta aplicação dos recursos públicos e pelo fortalecimento da governança e do controle administrativo.

A Prefeitura seguirá colaborando com os órgãos de controle e fiscalização, confiante de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos, sempre em respeito ao interesse público e à população de Itaperuna. Prefeitura Municipal de Itaperuna: compromisso com a transparência e a responsabilidade pública”.