As equipes da força tarefa envolvidas nas ações em todo o município já vistoriaram cerca de 90 imóveis e áreas de riscos - Foto Divulgação

Publicado 05/02/2026 20:10

Itaperuna –Nove pessoas desabrigadas; 315 desalojadas; 2.100 moradores afetados, de alguma forma. Este é o levantamento registrado pela força tarefa do governo de Itaperuna (RJ), com foco nos danos causados pelas fortes chuvas da semana no município.

Desde a noite de segunda-feira (2), as equipes da estão mobilizadas atuando nas ruas do município para amparar famílias, realizar vistorias técnicas e solucionar os problemas causados pelas fortes chuvas, em uma ação integrada que envolve a Defesa Civil e todo o secretariado municipal.

Até esta quinta-feira (5), foram realizadas 90 vistorias em imóveis e áreas de risco, com o objetivo de garantir a segurança da população e avaliar os danos estruturais foram. Como medida de acolhimento imediato, o governo improvisou um abrigo no Colégio São José, para receber as famílias que precisaram deixar suas casas.

Outros três locais permanecem em estado de prontidão, prontos para serem abertos, caso haja necessidade de ampliar o atendimento. O prefeito Nel Medeiros e o vice, Jair Neto, atuam juntos em busca de recursos e parcerias para recuperar os estragos e as famílias atingidas. Equipes da Secretaria de Assistência Social apoiam fazem o encaminhamento.

AJUDA DO ESTADO - Representante da cidade na Assembleia Legislativa (Alerj), o deputado Jair Bittencourt já conseguiu, junto ao governador Cláudio Castro, maquinário para suporte no cuidado e na reconstrução das áreas destruídas; além do envio de materiais de infraestrutura, que estão sendo articulados com as secretarias estaduais.

Nel Medeiros e Neto se reuniram na tarde dessa quarta-feira (4), com o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, e a deputada federal Daniela Carneiro, articulando recursos e apoio junto ao governo federal. As equipes da prefeitura providenciam os trâmites para solicitação emergencial.

Já foram encaminhados, pela Defesa Civil do Estado, 148 colchões e 248 “kits enxoval”, que fazem parte do estoque preventivo do órgão e tem o objetivo de, justamente, atender situações emergenciais no norte e no noroeste do estado: “Com união, trabalho e cuidado com as pessoas, Itaperuna segue avançando na superação dos impactos causados pelas chuvas”, afirma o prefeito.