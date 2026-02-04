A decisão pela "Situação de Emergência em Desastre Nível 2" foi tomada durante reunião nesta quarta-feira Foto Divulgação
Em Itaperuna os estragos acontecem desde o início da semana, levando o governo municipal a decretar “Situação de Emergência em Desastre Nível 2”, visando facilitar o acesso o acesso a auxílio para a cidade, de forma rápida e segura. A decisão foi tomada pelo prefeito Emanuel Medeiros da Silva (Nel Medeiros), durante reunião com secretários.
O prefeito e o vice, Jair Neto, acompanham as ações das equipes da força tarefa, que segue um plano de contingência, alocando recursos para atender as famílias mais afetadas, com escolas municipais sendo utilizadas como abrigos públicos neste momento. Com isso, o início do ano letivo, que aconteceria nesta semana, acontecerá somente segunda-feira (9).
A secretária de Educação, Alice Alt Bittencourt, assinala que a secretaria, em acordo com a Defesa Civil, decidiu pela volta às aulas da rede municipal somente na próxima segunda-feira: “O município encontra-se sob Decreto de Estado de Emergência e escolas são utilizadas como abrigos públicos neste momento. A prioridade é a segurança da população”, ratifica.
Além de Itaperuna, o alerta laranja de chuvas intensas do Inmet é direcionado aos municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai. A orientação é Acessar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros (193), em caso de emergência. Chove em todos.
