A decisão pela "Situação de Emergência em Desastre Nível 2" foi tomada durante reunião nesta quarta-feira Foto Divulgação

Publicado 04/02/2026 17:29 | Atualizado 04/02/2026 17:39

Itaperuna – A região noroeste do estado do Rio de Janeiro está sob alerta laranja, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir desta quarta-feira (4), até sexta (6). Há riscos de chuvas entre 30 a 60 milímetros (mm) e ventos de até 100 quilômetros por hora (km/h), podendo provocar corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.



Em Itaperuna os estragos acontecem desde o início da semana, levando o governo municipal a decretar “Situação de Emergência em Desastre Nível 2”, visando facilitar o acesso o acesso a auxílio para a cidade, de forma rápida e segura. A decisão foi tomada pelo prefeito Emanuel Medeiros da Silva (Nel Medeiros), durante reunião com secretários.



O prefeito e o vice, Jair Neto, acompanham as ações das equipes da força tarefa, que segue um plano de contingência, alocando recursos para atender as famílias mais afetadas, com escolas municipais sendo utilizadas como abrigos públicos neste momento. Com isso, o início do ano letivo, que aconteceria nesta semana, acontecerá somente segunda-feira (9).



A secretária de Educação, Alice Alt Bittencourt, assinala que a secretaria, em acordo com a Defesa Civil, decidiu pela volta às aulas da rede municipal somente na próxima segunda-feira: “O município encontra-se sob Decreto de Estado de Emergência e escolas são utilizadas como abrigos públicos neste momento. A prioridade é a segurança da população”, ratifica.

No início da tarde o governo divulgou a seguinte Nota Oficial: “A Prefeitura de Itaperuna informa que, por meio da publicação de decreto municipal, a cidade de Itaperuna entrou em ‘Situação de Emergência em Desastre Nível 2’. Esse decreto é um instrumento legal, que visa desburocratizar o acesso a auxílio para nossa cidade, de forma rápida e segura. As equipes das secretarias municipais seguem nas ruas , atuantes, para trazer Itaperuna para a normalidade o quanto antes”.



Além de Itaperuna, o alerta laranja de chuvas intensas do Inmet é direcionado aos municípios de Aperibé, Bom Jesus do Itabapoana, Cambuci, Italva, Itaocara, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Porciúncula, Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Varre-Sai. A orientação é Acessar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros (193), em caso de emergência. Chove em todos.





