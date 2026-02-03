As equipes da força-tarefa estão percorrendo o município, fazendo levantamento e providenciando soluções Foto Divulgação
Chuva de uma hora gera transtorno em Itaperuna e governo cria força-tarefa
Semana começa com temporal no município; carros foram arrastados, bairros ficaram inundados, mas não há registro de vítimas
Chuva de uma hora gera transtorno em Itaperuna e governo cria força-tarefa
Semana começa com temporal no município; carros foram arrastados, bairros ficaram inundados, mas não há registro de vítimas
Firjan SENAI define 270 vagas de cursos grátis em Itaperuna e Pádua
Entre as áreas estão produção alimentícia, infraestrutura, informação/comunicação, controle e processos industriais
Governo municipal aponta antecessor como alvo de busca e apreensão
Ação do Ministério Público aconteceu nessa quarta-feira, mas ainda não há detalhes; prefeitura divulgou nota oficial
Acostamento cede e ônibus capota em Itaperuna, deixando mais de 20 feridos
Vítimas foram encaminhadas para o Hospital São José do Avaí; segundo informações, dez estão em estados graves
Pastor-militar evita tragédia, ao conter colega de farda em crise psicológica
Caso aconteceu domingo, em uma praça no município de Itaperuna; policial atirava para o alto, provocando pânico
Itaperuna monitora Rio Muriaé, através da Defesa Civil, por causa de chuvas
Chove intensamente no noroeste fluminense, desde a virada do ano, alterando o volume do rio que corta a região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.