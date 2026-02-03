As equipes da força-tarefa estão percorrendo o município, fazendo levantamento e providenciando soluções - Foto Divulgação

Publicado 03/02/2026 13:48 | Atualizado 03/02/2026 14:01

Itaperuna – Bairros alagados, transbordamento de córregos e carros arrastados. Este foi o cenário em Itaperuna, ao noroeste do estado do Rio de Janeiro, neste início de semana, provocado por cerda de uma hora de chuva, com 76 milímetros de precipitação. Os estragos são incalculáveis; mas não há registro de vítimas nem de desabrigados.

O momento de maior intensidade ocorreu na tarde desta segunda-feira (2), com consequências mais graves, principalmente, nos bairros Vinhosa e Cidade Nova. O prefeito Nel Medeiro e o vice Jair Neto acompanham trabalho da força-tarefa, criada pelo governo municipal para atendimentos e restauração de áreas mais afetadas, fazendo vistorias em imóveis com riscos de desabar.

As ações começaram durante a tempestade, com as equipes da Defesa Civil Municipal, visitando pontos que são historicamente críticos, para fazer vistorias e avaliações. As tarefas foram ampliadas, envolvendo também as secretarias de Defesa Civil, Obras, Segurança Pública e Agricultura, com focos nos níveis dos valões e do Rio Muriaé, que estão sendo monitorados.

A força-tarefa avalia danos em ruas, estradas vicinais e redes de escoamento pluvial e de esgoto; promove reparos e limpezas, atuando até que o município volte à normalidade com segurança. Também agentes da secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação estão nas ruas, em contato com as famílias que foram atingidas, buscando resolver as necessidades delas.

Para contatos está disponibilizado o Whatsapp da Defesa Civil (22) 3824-6334. As famílias atingidas são orientadas a procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras); enquanto a Secretaria de Saúde mantém o atendimento normal nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Outro canal é (22) 998896388, Whatsapp da Secretaria de Obras.