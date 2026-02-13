Os agentes comunitários de saúde atuam nas comunidades e aguardavam a atualização salarial há vários anos Foto Divulgação
Piso salarial para os agentes de saúde já está depositado em Itaperuna
Anúncio foi feito nessa quinta-feira, pelo prefeito Nel Medeiros, durante reunião de orientação com os servidores
Piso salarial para os agentes de saúde já está depositado em Itaperuna
Anúncio foi feito nessa quinta-feira, pelo prefeito Nel Medeiros, durante reunião de orientação com os servidores
Problemas causados por chuvas na região noroeste priorizados em reunião
Representantes do governo federal participaram de reunião; Defesa Civil nacional aprovou R$ 324,7 mil para Itaperuna
Itaperuna mantém equipes integradas em apoio a famílias atingidas por chuva
Ações acontecem em todo o município; mais de dois mil moradores foram afetados; governo do estado garante ajuda
Temporal provoca alerta no noroeste e Itaperuna define emergência
Meteorologia prevê riscos de chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km/h, até sexta-feira
Chuva de uma hora gera transtorno em Itaperuna e governo cria força-tarefa
Semana começa com temporal no município; carros foram arrastados, bairros ficaram inundados, mas não há registro de vítimas
Firjan SENAI define 270 vagas de cursos grátis em Itaperuna e Pádua
Entre as áreas estão produção alimentícia, infraestrutura, informação/comunicação, controle e processos industriais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.