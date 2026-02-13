Os agentes comunitários de saúde atuam nas comunidades e aguardavam a atualização salarial há vários anos - Foto Divulgação

Publicado 13/02/2026 14:04

Itaperuna - Reivindicação antiga da categoria, o pagamento do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) da rede municipal acaba de ser garantido pelo governo de Itaperuna (RJ). Acompanhado do secretário de Saúde Sávio Saboia, o prefeito Nel Medeiros anunciou nessa quinta-feira (12).

Medeiros analisa que “a medida representa um avanço importante na valorização dos profissionais que atuam diretamente nas comunidades, desempenhando papel fundamental na promoção da saúde preventiva, no acompanhamento das famílias e no fortalecimento da atenção básica no município”.

O prefeito comenta, ainda, que ao garantir o cumprimento do piso salarial da categoria, a prefeitura reafirma seu compromisso com os trabalhadores da saúde e com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

“A gestão municipal destaca que investir nos profissionais é fortalecer toda a rede de atendimento e contribuir para uma saúde pública mais eficiente, humanizada e próxima da comunidade”, enfatiza informando que os valores já foram depositados nas contas dos servidores.