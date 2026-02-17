A vacina Nirsevimabe é indicada para a prevenção de infecções respiratórias graves em recém-nascidos Foto Ilustração
acesso aos atendimentos necessários”, relata o Departamento de Comunicação (Decon).
Agora você pode ler esta notícia off-line
A vacina Nirsevimabe é indicada para a prevenção de infecções respiratórias graves em recém-nascidos Foto Ilustração
Saúde disponibiliza vacina para bebês elegíveis e orienta sobre síndrome
Disponibilidade das doses é garantida pelo SUS; quanto à Síndrome de Angelman, é uma condição genética rara
Piso salarial para os agentes de saúde já está depositado em Itaperuna
Anúncio foi feito nessa quinta-feira, pelo prefeito Nel Medeiros, durante reunião de orientação com os servidores
Problemas causados por chuvas na região noroeste priorizados em reunião
Representantes do governo federal participaram de reunião; Defesa Civil nacional aprovou R$ 324,7 mil para Itaperuna
Itaperuna mantém equipes integradas em apoio a famílias atingidas por chuva
Ações acontecem em todo o município; mais de dois mil moradores foram afetados; governo do estado garante ajuda
Temporal provoca alerta no noroeste e Itaperuna define emergência
Meteorologia prevê riscos de chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora e ventos de até 100 km/h, até sexta-feira
Chuva de uma hora gera transtorno em Itaperuna e governo cria força-tarefa
Semana começa com temporal no município; carros foram arrastados, bairros ficaram inundados, mas não há registro de vítimas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.