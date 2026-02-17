A vacina Nirsevimabe é indicada para a prevenção de infecções respiratórias graves em recém-nascidos - Foto Ilustração

A vacina Nirsevimabe é indicada para a prevenção de infecções respiratórias graves em recém-nascidos Foto Ilustração

Publicado 17/02/2026 16:12

Itaperuna - Seguindo os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, o governo de Itaperuna (RJ) continua disponibilizando a vacina Nirsevimabe, indicada para a prevenção de infecções respiratórias graves em bebês elegíveis. A aplicação é realizada por meio da Rede de Imunobiológicos para Pessoas em Situações Especiais (CRIE).

A disponibilidade é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o responsável deve recorrer ao CRIE, que funciona anexo à Unidade Básica de Saúde (UBS) Centro, munido da carteirinha municipal do SUS, CPF e laudo médico do recém-nascido. Outra agenda importante do governo é a Síndrome de Angelman, cujo Dia Internacional foi 15 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, trata-se de uma condição genética rara que exige acompanhamento contínuo, cuidado especializado e, acima de tudo, acolhimento. Os sintomas são atraso no desenvolvimento, deficiência intelectual, fala ausente ou mínima, dificuldade de locomoção e riso frequente.

Em Itaperuna a Secretaria de Saúde busca conscientizar para a importância do diagnóstico precoce e acompanhamento multidisciplinar. A orientação aponta a rede básica de saúde (SUS) como o primeiro passo para o encaminhamento a especialistas em doenças raras, sendo crucial a consulta com um geneticista ou neuropediatra especializado.

No município, há um caso raro, de uma menina chamada Alice: ”A história da Alice representa tantas outras famílias que enfrentam desafios diários, mas também celebram cada conquista. A Secretaria de Saúde vem acompanhando de perto seu processo de cuidado, garantindo

acesso aos atendimentos necessários”, relata o Departamento de Comunicação (Decon).