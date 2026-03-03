Objetivo do programa de utilidade pública é promover cidadania e aproximar os serviços públicos da população - Foto Ilustração

Objetivo do programa de utilidade pública é promover cidadania e aproximar os serviços públicos da população Foto Ilustração

Publicado 03/03/2026 14:44

Itaperuna - Emissão de documentação (segunda via), balcão de empregos, atendimento relacionado ao CadÚnico, nutricionistas, cortes de cabelo, maquiagem, depilação e barbeiro. Estes são alguns dos serviços que serão disponibilizados, gratuitamente, à população de Itaperuna (RJ), na próxima quinta-feira (5), por meio do Mutirão RJ Para Todos + Serviços.

A ação de utilidade pública é uma iniciativa do governo municipal em parceria com o do Estado do Rio de Janeiro. Está programado para o Tênis Clube, no centro da cidade, a partir das 8h, visando facilitar o acesso. O objetivo promover cidadania e aproximar os serviços públicos da população.

A comunicação da prefeitura resume que o mutirão é aberto a toda a população, e a orientação é que os moradores compareçam com a família para aproveitar os atendimentos disponíveis em diferentes áreas, sem nenhum custo: “A ação reforça o trabalho conjunto entre município e governo do estado na promoção de políticas públicas“.