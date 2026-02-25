Programação de vacinação será iniciada com os profissionais da saúde como estratégia prioritária - Foto Divulgação

Publicado 25/02/2026 18:35 | Atualizado 25/02/2026 18:36

Itaperuna – No dia a dia o governo de Itaperuna (RJ)vem intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Chikungunya e zika vírus. A população é orientada a ficar atenta, para evitar focos de proliferação e a Secretaria de Saúde programa a vacinação contra a dengue para os profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS).

Seguindo orientação da Nota Técnica do Ministério da Saúde, a secretaria avalia que a medida, programada para fevereiro, representa um avanço importante no enfrentamento à dengue e marca mais uma etapa na ampliação das estratégias de proteção dos profissionais que atuam diretamente no cuidado da população.

Nesta fase inicial, estarão contemplados trabalhadores da APS do Sistema Único de Saúde (SUS) com até 59 anos. O Ministério da Saúde assinala que, considerando a disponibilidade inicial de doses, a vacinação será iniciada com esses profissionais como estratégia prioritária.

A distribuição das doses aos estados e municípios foi iniciada neste mês, conforme a disponibilidade do imunizante fornecido pelo fabricante: “O planejamento das ações de vacinação está sendo realizado de forma estratégica, com execução progressiva, alinhada ao envio das remessas e às orientações técnicas do Ministério da Saúde”, frisa a secretaria.

Com a chegada de novas doses, expectativa é que a imunização seja ampliada gradualmente, fortalecendo as ações de prevenção e proteção contra a dengue no município.: “A iniciativa reforça o compromisso com a saúde pública, valorizando os profissionais da linha de frente e ampliando as oportunidades de proteção para a população por meio da vacinação”, ratifica.