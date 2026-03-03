Quem se enquadra nos critérios deve comparecer à uma unidade do Cras, para atualizar cadastro, a partir desta terça-feira - Foto Divulgação

Publicado 03/03/2026 12:39 | Atualizado 03/03/2026 13:59

Itaperuna - Destinado a trabalhadores que contribuem para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o “Saque Calamidade do FGTS” está disponível a moradores e trabalhadores de Itaperuna (RJ), que tiveram seus imóveis afetados pelas fortes chuvas registradas no mês de fevereiro.

Para ter direito, é necessário que o interessado compareça, a partir desta terça-feira (3), a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) próxima do imóvel atingido, levando comprovante de residência, onde será realizada a atualização cadastral junto à Defesa Civil.

A etapa é apontada como fundamental para o encaminhamento das informações e tem prazo até 25 de março. Segundo divulgação do governo municipal, as equipes dos Cras estão orientadas a prestar esclarecimentos, informar sobre os próximos passos e tirar dúvidas dos trabalhadores que buscam acesso ao benefício federal.

Trata-se de um direito concedido pelo governo federal aos trabalhadores que possuem saldo em conta do FGTS e residem em áreas oficialmente reconhecidas em situação de calamidade ou emergência. “É importante destacar que, para solicitar o saque neste momento, o trabalhador não pode ter realizado o Saque Calamidade nos últimos 12 meses”, ressalta a divulgação.

“A Prefeitura de Itaperuna reforça a importância de que os moradores afetados procurem os Cras dentro do período de atendimento (3 a 25 de março) para garantir a regularização do cadastro e obter as orientações necessárias”, ratifica enfatizando que todas as orientações são prestadas nas unidades às famílias atingidas.