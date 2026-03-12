A programação do evento é aberta ao público em geral e acontecerá na antiga rampa de skate (Beira-Rio) - Foto Divulgação

A programação do evento é aberta ao público em geral e acontecerá na antiga rampa de skate (Beira-Rio) Foto Divulgação

Publicado 12/03/2026 17:05

Itaperuna - Cultura, gastronomia e artesanato em um ambiente de celebração e convivência para toda a família definem o “Nossa Páscoa”, programação especial que o governo de Itaperuna (RJ) prepara, por meio das secretarias de Turismo e Assistência Social, para os dias primeiro e dois de abril.

Será realizada na Beira-Rio (antiga rampa de skate), das 18h30 às 21h30, com apresentações artísticas, venda de comidas típicas e doces, exposição e comercialização de artesanato. Segundo a secretaria, o objetivo é celebrar o período da Páscoa com atividades culturais.

Realizada pelo segundo ano no município, a festa cristã é comemorativa da ressurreição de Jesus Cristo e a primeira aparição dele entre os seus discípulos. A Páscoa tem significados religiosos de esperança, fé e vida nova; tradicionalmente, é simbolizada por elementos como o ovo, coelho e cordeiro.

O evento visa também valorizar os empreendedores locais, artesãos e produtores da gastronomia, criando um espaço de encontro, lazer e fortalecimento da economia criativa do município, “reforçando o compromisso do município em promover eventos que valorizem a cultura, a tradição e o desenvolvimento local.”