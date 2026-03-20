Escola terá um aumento de capacidade de 97% na Educação Básica e de 100% na Educação Profissional - Foto Divulgação

Escola terá um aumento de capacidade de 97% na Educação Básica e de 100% na Educação Profissional Foto Divulgação

Publicado 20/03/2026 16:17 | Atualizado 20/03/2026 16:18

Itaperuna – Estudantes da região noroeste fluminense passam a conhecer a programação e a operação de sistemas automatizados, indo além da teoria para vivenciar a realidade das fábricas inteligentes, por meio da nova Escola Firjan SESI, instalada no município de Itaperuna quarta-feira (18).

Trata-se de um complexo educacional de ensino gratuito, integrado com cursos técnicos e em tempo integral. A iniciativa é da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. São ofertadas 240 vagas para jovens que, em um total de seis turmas, poderão fazer Ensino Médio pela manhã e, à tarde, cursos técnicos em Desenvolvimento de Sistemas e Eletrotécnica.

“Essa não é apenas uma escola, é um verdadeiro divisor de águas; uma entrega estruturante da Firjan para o desenvolvimento social e econômico de Itaperuna e de todo o Noroeste Fluminense”, comenta o presidente da federação, Luiz Césio Caetano. A unidade está localizada na Avenida Deputado José Cerqueira Garcia, 883.; as ofertas são desenhadas de acordo com as vocações da cidade.

A estrutura conta com laboratório SENAI Lab de Nível 2, equipado com tecnologias de última geração como impressoras e scanners 3D e máquinas de corte a laser, com destaque para o Braço Robótico, equipamento de alta precisão que coloca o aluno no centro da Indústria 4.0. O laboratório funciona como um celeiro de inovação.

Há ainda salas temáticas de Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, além de laboratórios de Ciências, Informática, Maker e Robótica, que estimulam o aprendizado prático e inovador, por meio de projetos como SESI Matemática, Cultura na Escola, Educação Maker, Robótica Educacional e Esporte na Escola.

GRANDE CONQUISTA - De acordo com José Magno Vargas Hoffmann, presidente da Firjan Noroeste Fluminense, o ensino oferecido pela Escola Firjan SESI já é reconhecido pela excelência, não só nas metodologias inovadoras como pela sua infraestrutura: “São jovens que vêm se destacando em áreas que vão da redação à matemática, e que chegam ao mercado de trabalho muito mais preparados”.

Na opinião de Hoffmann, a oferta agora de um Ensino Médio em tempo integral, e gratuito, é uma grande conquista para a população de Itaperuna e para as empresas da região, “que poderão contar com futuros profissionais com uma base educacional diferenciada e focada nas demandas das indústrias locais”. As primeiras duas turmas já iniciaram as aulas, e outras quatro turmas vão começar até 2028.

A nova estrutura garante à escola um aumento de capacidade de 97% na Educação Básica e de 100% na Educação Profissional, sendo esta integralmente gratuita. "Vemos aqui uma escola de primeiro mundo, tão importante para ocupar a cabeça dos nossos jovens e oferecer novas oportunidades", assinala o prefeito de Itaperuna, Emanuel Medeiros.