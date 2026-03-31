A prefeitura ressalta a importância da contribuição dos cidadãos, para possibilitar investimentos em áreas essenciais - Foto Divulgação

A prefeitura ressalta a importância da contribuição dos cidadãos, para possibilitar investimentos em áreas essenciais Foto Divulgação

Publicado 31/03/2026 15:25

Itaperuna – Quem, no município de Itaperuna, não conseguiu pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2026 em cota única, com até 20% de desconto, dentro do prazo, tem nova oportunidade, até 30 de abril. A prorrogação está no Decreto nº 7914, publicado nessa segunda-feira (30), pelo prefeito Emanuel (Nel) Medeiros da Silva.

O novo prazo vale também para primeira parcela, em caso de parcelamento (sem qualquer tipo de correção monetária, juros ou outros acréscimos), Imposto Territorial Urbano (ITU), ao Imposto Sobre Serviços (ISS) Fixo, além de Taxa de Localização e Funcionamento, referentes ao exercício de 2026.

A iniciativa do prefeito visa garantir mais tempo para que os contribuintes possam regularizar sua situação sem incidência de juros ou multas: “A prorrogação tem como objetivo facilitar o cumprimento das obrigações fiscais por parte da população, oferecendo mais prazo para organização financeira”.

De acordo com a divulgação, o decreto produz efeitos imediatos: “A Prefeitura de Itaperuna reforça a importância da contribuição dos cidadãos, que possibilita investimentos em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e serviços públicos, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da cidade”.