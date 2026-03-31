A prefeitura ressalta a importância da contribuição dos cidadãos, para possibilitar investimentos em áreas essenciais Foto Divulgação
Contribuintes têm prazo prorrogado para pagar o IPTU com desconto
Prorrogação vai até 30 de abril e vale, também, para primeira parcela, em caso de parcelamento , sem qualquer acréscimo
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Prorrogação vai até 30 de abril e vale, também, para primeira parcela, em caso de parcelamento , sem qualquer acréscimo
Creas proporciona mais recursos para atendimento social em Itaperuna
Entre os atendimentos estão acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de violência doméstica e familiar
Gabinete in Loco é lançado como canal para valorizar clima escolar
Estratégia adotada pela Secretaria de Educação visa para fortalecer a gestão educacional nas escolas da rede municipal
Potencial planejado da região noroeste é realçado em estudo da Firjan
Dados estão no estudo "Rio futuro: vocações e potencialidades econômicas do Rio de Janeiro elaborado pela federação
Firjan garante nova unidade educacional com ensino integral em Itaperuna
Complexo faz parte da Escola Firjan SESI, com cursos técnicos e em tempo integral gratuito; instalação aconteceu quarta-feira.
"Nossa Páscoa" em Itaperuna terá atos para celebração do cristianismo
Evento marca a ressurreição de Cristo e envolve atividades culturais, gastronomia e artesanato, no início de abril
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