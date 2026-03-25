O Creas atua diretamente no atendimento a situações de violação de direitos, ofertando serviços especializados - Foto Divulgação

O Creas atua diretamente no atendimento a situações de violação de direitos, ofertando serviços especializados Foto Divulgação

Publicado 25/03/2026 16:03

Itaperuna - Ampliação de recursos e fortalecimento das ações voltadas à proteção social estão sendo proporcionados à população em situação de vulnerabilidade de Itaperuna (RJ), através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município. Ele atua diretamente no atendimento a situações de violação de direitos, ofertando serviços especializados.

Entre as ações estão acompanhamento de famílias e indivíduos em situação de violência doméstica e familiar; atendimento a vítimas de abuso e exploração sexual; acompanhamento de casos de negligência e abandono; apoio a pessoas em situação de rua por meio da abordagem social; atendimento a adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto.

A equipe técnica desenvolve trabalho aliado ao registro adequado das informações e à execução qualificada dos serviços. Com isso, Itaperuna tem conseguido alcançar melhores níveis de financiamento dentro do Sistema Único de Assistência Social (Suas), garantindo mais estrutura para atender a população em situação de vulnerabilidade.

Volume de atendimentos, organização dos dados e efetividade das ações são apontados pelo Departamento de Comunicação da prefeitura (Decom) como fatores fundamentais para a manutenção e ampliação dos recursos federais: “Esses registros são realizados por meio de sistemas oficiais, como o Registro Mensal de Atendimentos (RMA)”, resume.

O MMA é uma ferramenta que consolida as informações dos atendimentos realizados e subsidia o planejamento, monitoramento e avaliação das políticas públicas no município. Outra informação relevante é que, como resultado desse trabalho, o município já alcançou o teto máximo de financiamento em programas importantes.

NOVOS RECURSOS - Um dos retornos expressivos é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), por meio do qual (depois de vários anos sem receber recursos), através da organização dos dados e qualificação dos serviços, Itaperuna voltou a ser contemplado com repasses federais, retomando uma política essencial de proteção às crianças e adolescentes.

“Além disso, o município também conquistou novos recursos para ações de abordagem social e outras frentes de atendimento, ampliando significativamente a capacidade de atuação do serviço.”, destaca o Decom realçando que esse avanço representa também um ganho direto para a população, que passa a contar com um serviço mais estruturado, ágil e eficiente.

A divulgação explica que o acesso ao serviço é gratuito e pode ser feito por procura direta da população, encaminhamentos de órgãos da rede de proteção ou por meio de ações de busca ativa realizadas pelas equipes: “O fortalecimento do Creas é resultado de um trabalho contínuo, comprometido com a qualidade dos serviços prestados e com a garantia de direitos, promovendo mais proteção, dignidade e apoio às famílias do município”, enfatiza.