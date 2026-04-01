Nel Medeiros diz que, com foco na humanização, no acesso e na resolutividade dos atendimentos, a área de saúde avança - Foto Divulgação

Nel Medeiros diz que, com foco na humanização, no acesso e na resolutividade dos atendimentos, a área de saúde avança Foto Divulgação

Publicado 01/04/2026 17:08

Itaperuna – O aumento expressivo em consultas, exames e cirurgias refletem avanço e reforça compromisso da administração com atendimento mais eficiente e humanizado. O resumo é feito pelo prefeito de Itaperuna (RJ), Emanuel (Nel) Medeiros da Silva, ao comentar que o município vem consolidando um dos períodos mais expressivos de crescimento e fortalecimento da rede pública de saúde nos últimos anos.

“Os dados mais recentes apontam uma ampliação significativa no acesso da população aos serviços de saúde, com aumento consistente no número de consultas, exames e procedimentos realizados”, pontua o prefeito ressaltando que somente nas consultas com especialistas, o município saltou de 54.328 atendimentos em 2024 para 77.964 em 2025.

Significa um crescimento de 43,5%, mantendo o ritmo de expansão em 2026, com mais de 20 mil consultas realizadas apenas nos primeiros meses do ano: “O avanço também é expressivo na área de diagnóstico. A oferta de exames praticamente dobrou: foram 24.705 exames em 2024 e 47.291 em 2025, representando um aumento de 91,4%”.

Nel realça que, entre os destaques ,estão os exames de colonoscopia, que tiveram crescimento de 900%, e as ultrassonografias, que mais que dobraram, consolidando a ampliação do acesso ao diagnóstico precoce. Na área cirúrgica, ele assinala que os números também refletem a eficiência da gestão e exemplifica que em pouco mais de um ano, o município realizou 5.843 cirurgias eletivas, superando o total registrado em 2024.

FARMÁCIA BÁSICA - Os mutirões, também contribuíram diretamente para a redução das filas de espera: “Outro indicador importante é o crescimento na realização de exames laboratoriais. O município ultrapassou a marca de 61 mil exames de sangue em pouco mais de um ano, ampliando a capacidade de diagnóstico e acompanhamento dos pacientes”.

O prefeito cita ainda o fortalecimento da assistência farmacêutica: “Atualmente, 99% dos medicamentos padronizados estão disponíveis, e a ampliação do horário de funcionamento da Farmácia Básica contribuiu para um aumento expressivo no atendimento, que hoje chega a cerca de quatro mil atendimentos mensais”.

Na avaliação de Nel, os resultados são reflexo direto de uma série de ações estratégicas implementadas pela gestão municipal, como a descentralização dos atendimentos, reorganização dos fluxos, ampliação da oferta de serviços, fim das filas da madrugada e fortalecimento da atenção básica e especializada: “Mais do que números, os dados revelam uma transformação concreta na saúde pública de Itaperuna”.