Secretaria destaca que mudança trouxe mais organização e aumento nos atendimentos especializados - Foto Divulgação

Secretaria destaca que mudança trouxe mais organização e aumento nos atendimentos especializados Foto Divulgação

Publicado 15/05/2026 16:02 | Atualizado 15/05/2026 16:13



Itaperuna – Com um ano de implantação, pela Secretaria de Saúde, o novo sistema de marcação de consultas especializadas consolida o fim à “fila da madrugada”, em Itaperuna (RJ). De acordo com a avaliação, a iniciativa trouxe uma transformação significativa no acesso da população aos atendimentos com médicos especialistas.

A secretaria destaca que o cenário anterior - marcado por longas horas de espera e

desconforto para quem buscava agendamento de consultas - deu lugar a um modelo mais organizado, humanizado e acessível, que vem promovendo mais dignidade e eficiência no atendimento à população: “Além das melhorias percebidas no dia a dia dos usuários, os números reforçam o impacto positivo da mudança”.

O levantamento aponta que, em 2024, foram registradas 54.328 consultas especializadas; um ano depois, alcançou 77.964 atendimentos, representando aumento absoluto de 23.636 consultas, o equivalente a um crescimento de 43,5%. Somente nos três primeiros meses de 2026, o município já contabilizou 20.025 consultas especializadas.

“Os resultados demonstram a continuidade das estratégias implementadas para ampliar o acesso à saúde”, comenta a secretaria acentuando que no acumulado de um ano e três meses de gestão, Itaperuna já alcançou a marca de 97.989 consultas com especialistas, refletindo o fortalecimento da rede de atendimento e a redução da demanda reprimida.

“A mudança representa um avanço importante na construção de um atendimento mais eficiente, organizado e humanizado, garantindo mais acesso e qualidade no cuidado com a população”, realça enfatizando que mais do que números, o fim da fila da madrugada representa mais respeito, comodidade e cuidado para quem mais precisa dos serviços de saúde.

Saúde de Itaperuna avança, com fim de fila na madrugada, para consulta na

Governo municipal adotou a ferramenta há cerca de um ano; estão registrados quase 100 mil atendimentos no período

Itaperuna – Com um ano de implantação, pela Secretaria de Saúde, o novo sistema de marcação de consultas especializadas consolida o fim à “fila da madrugada”, em Itaperuna (RJ). De acordo com a avaliação, a iniciativa trouxe uma transformação significativa no acesso da população aos atendimentos com médicos especialistas.

A secretaria destaca que o cenário anterior - marcado por longas horas de espera e

desconforto para quem buscava agendamento de consultas - deu lugar a um modelo mais organizado, humanizado e acessível, que vem promovendo mais dignidade e eficiência no atendimento à população: “Além das melhorias percebidas no dia a dia dos usuários, os números reforçam o impacto positivo da mudança”.

O levantamento aponta que, em 2024, foram registradas 54.328 consultas especializadas; um ano depois, alcançou 77.964 atendimentos, representando aumento absoluto de 23.636 consultas, o equivalente a um crescimento de 43,5%. Somente nos três primeiros meses de 2026, o município já contabilizou 20.025 consultas especializadas.

“Os resultados demonstram a continuidade das estratégias implementadas para ampliar o acesso à saúde”, comenta a secretaria acentuando que no acumulado de um ano e três meses de gestão, Itaperuna já alcançou a marca de 97.989 consultas com especialistas, refletindo o fortalecimento da rede de atendimento e a redução da demanda reprimida.

“A mudança representa um avanço importante na construção de um atendimento mais eficiente, organizado e humanizado, garantindo mais acesso e qualidade no cuidado com a população”, realça enfatizando que mais do que números, o fim da fila da madrugada representa mais respeito, comodidade e cuidado para quem mais precisa dos serviços de saúde.

Secretaria destaca que mudança trouxe mais organização e aumento nos atendimentos especializados

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