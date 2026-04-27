Após o cumprimento do trajeto, a programação prevê variedade musical, com apresentações no Mercado do Produtor Foto Divulgação
Trabalhadores terão o dia celebrado com cavalgada e shows em Itaperuna
Realização é do governo municipal; chega à 18ª edição no dia primeiro de maio, sendo aberto a quem quiser participar
Trabalhadores terão o dia celebrado com cavalgada e shows em Itaperuna
Realização é do governo municipal; chega à 18ª edição no dia primeiro de maio, sendo aberto a quem quiser participar
Atenção especial ao empreendedorismo envolve Sebrae em Itaperuna
Por iniciativa do governo municipal, foi implantada a Sala do Empreendedor, fortalecendo apoio aos microempreendedores
Selo FSNA consolida Itaperuna na região, como referência em gestão social
Reconhecimento destaca transparência, eficiência e compromisso do município na aplicação dos recursos do SUAS
Meta de Itaperuna em aprendizagem é superada de forma expressiva
Trata-se da alfabetização infantil; município salta de 65,26% para 76% de crianças alfabetizadas, superior aos índices estadual e nacional
Saúde de Itaperuna registra evolução e amplia o acesso da população
Dados recentes apontam aumento consistente no número de consultas, exames e procedimentos gerais realizados
Contribuintes têm prazo prorrogado para pagar o IPTU com desconto
Prorrogação vai até 30 de abril e vale, também, para primeira parcela, em caso de parcelamento , sem qualquer acréscimo
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