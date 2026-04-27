Após o cumprimento do trajeto, a programação prevê variedade musical, com apresentações no Mercado do Produtor - Foto Divulgação

Após o cumprimento do trajeto, a programação prevê variedade musical, com apresentações no Mercado do Produtor Foto Divulgação

Publicado 27/04/2026 15:42

Itaperuna - Integração, cultura e entretenimento compõem um dos eventos mais tradicionais do de Itaperuna, que celebrado dia primeiro de maio. Trata-se da Cavalgada do Trabalhador, que chega à 18ª edição, promovido pelo governo municipal. A abertura da programação está prevista para as 8h30.

A concentração dos participantes será no Mercado do Produtor, com saída da cavalgada às 10h, com cavaleiros e comitivas percorrendo as ruas da cidade em um momento de confraternização e valorização das tradições. Após o trajeto, haverá especial musical especial para o público em geral no Mercado do Produtor.

De acordo com a programação, às 13h, o cantor Pedro Garcia inicia as apresentações; na sequência, às 15h, Vinicius Fragozo animar o público; às 17h30, Odair de Paula fecha o evento, que é organizado pela secretaria de Agricultura, em conjunto com a de Turismo. Não há exigência para quem quiser participar.

O Departamento de Comunicação (Decom) assinala que a Cavalgada do Trabalhador já faz parte do calendário cultural de Itaperuna e reúne, a cada edição, participantes de diversas localidades, fortalecendo a tradição, o turismo e o lazer no município: “Toda a população é convidada a participar desse momento de celebração e reconhecimento pela importância dos trabalhadores”.