Concedido pelo Fundo Nacional de Assistência Social, o selo é um reconhecimento aos valores do município - Foto Divulgação

Concedido pelo Fundo Nacional de Assistência Social, o selo é um reconhecimento aos valores do município Foto Divulgação

Publicado 07/04/2026 14:06

Itaperuna – A gestão orçamentária, financeira e contábil dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (Suas) de Itaperuna é considerada referência no noroeste do estado do Rio de Janeiro e garante ao município premiação que, segundo a constatação, “reforça o papel da administração na construção de uma rede cada vez mais eficiente, humana e comprometida com a população.

Por conta da distinção, o município foi contemplado com o Selo FNAS, concedido pelo Fundo Nacional de Assistência Social, que reconhece os valores de estados e municípios: “O selo representa um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido no município, evidenciando a responsabilidade, a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, especialmente nas áreas de Proteção Social Básica e Especial”, comenta o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura.

A divulgação pontua que, na prática, a certificação valoriza gestões que utilizam os recursos de forma adequada, garantindo que os serviços da assistência social cheguem com mais qualidade às pessoas que mais precisam: “Também reforça o compromisso da administração municipal com a organização, o planejamento e a correta execução dos repasses realizados pelo governo federal”.

O Decom lembra que há mais de 30 anos, o Brasil vem fortalecendo o SUAS, consolidando uma rede de proteção cada vez mais estruturada, moderna e próxima da população: “Ao longo dessa trajetória, a gestão dos recursos públicos evoluiu, incorporando práticas de transparência, inovação e cooperação entre os entes federativos”.

Sobre o selo recebido, o departamento comenta que, “nesse contexto, representa não apenas uma certificação, mas também o reconhecimento do trabalho de quem atua diariamente para garantir direitos e promover inclusão social”. E acentua: “Essa conquista é resultado do empenho das equipes técnicas, do planejamento estratégico e do compromisso com uma gestão pública responsável”.