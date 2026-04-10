Espaço oferece atendimento gratuito, orientação completa para os pequenos negócios no município - Foto Divulgação

Espaço oferece atendimento gratuito, orientação completa para os pequenos negócios no município Foto Divulgação

Publicado 10/04/2026 14:05

Itaperuna – Empreendedorismo está no radar dos incentivos em Itaperuna, por meio da Sala do Empreendedor, implantada pelo governo municipal em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Está localizada na Rua Petrônio Bernardo de Oliveira, nº 131, anexo à sede da prefeitura, no bairro Cidade Nova.

A proposta é fortalecer o setor no município, com atendimento e orientação de microempreendedores individuais (MEIs) e pequenos empresários do município. Os serviços são gratuitos, com foco na regularização, organização e crescimento dos negócios locais. Emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) é um dos atendimentos.

São oferecidos, ainda, apoio na emissão de notas fiscais; declaração anual do MEI (DASN-SIMEI); consulta e parcelamento de débitos; orientações sobre faturamento, limite anual e enquadramento da empresa; além de auxiliar em processos como alteração de dados cadastrais, atividades e endereço.

Outras facilitações são atualização no Portal do Empreendedor, regularização de CPF ou CNPJ inapto e orientação em casos de exclusão do Simples Nacional. No local, o empreendedor recebe suporte com noções de educação financeira básica e planejamento para o crescimento do negócio. A parceria com o Sebrae é considerada diferencial importante.

A iniciativa amplia ainda mais as possibilidades de atendimento. É proporcionado acesso a orientações técnicas especializadas, capacitações e cursos gratuitos; inclusive oportunidades de treinamento que contribuem para a qualificação profissional dos colaboradores da Sala do Empreendedor. Os interessados podem buscar atendimento presencialmente ou entrar em contato pelos canais oficiais: WhatsApp: (22) 99924-2748.