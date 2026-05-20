Consultas são realizadas com médicos especialistas, de forma remota, diretamente na Unidade Básica de Saúde - Foto Divulgação

Consultas são realizadas com médicos especialistas, de forma remota, diretamente na Unidade Básica de Saúde Foto Divulgação

Publicado 20/05/2026 12:11

Itaperuna - Acesso à consulta médica especializada em Itaperuna (RJ) é facilitada, a partir da implantação do Telessaúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O formato busca aproximar o atendimento da população e reduzir a necessidade de deslocamentos para outros pontos do município.

De acordo com a Secretaria de Saúde, são nove kits destinados a este tipo de atendimento, já tendo sido implantado, com sucesso, no distrito de Raposo. A próxima instalação (prevista para ainda em maio) será em Boa Ventura, dentro da estratégia de priorizar, no primeiro momento, as unidades localizadas nos distritos.

A secretaria ratifica que o foco é oferecer consultas com especialistas de forma remota, realizadas diretamente nas UBSs, por meio de encaminhamento das equipes de saúde e agendamento prévio, com os médicos realizando os atendimentos em uma sala estruturada no Centro de Saúde Dr. Raul Travassos.

“O processo inclui uma triagem inicial antes da consulta, além do acompanhamento de um profissional de enfermagem durante o atendimento, oferecendo suporte ao paciente, esclarecendo dúvidas e auxiliando nas orientações necessárias”, ressalta o Departamento de Comunicação (Decom) da prefeitura.

COMO PROCEDER - Quanto às especialidades oferecidas , o Decom pontua que são organizadas de acordo com as cinco maiores necessidades e realidades de cada UBS, garantindo um atendimento mais alinhado às demandas da população atendida: “Em Raposo, já foram realizadas consultas nas especialidades de cardiologia, imunologia e alergologia, além de endocrinologia”, resume.

Pelos critérios, para ser consultada por meio do programa, a pessoa precisa ser atendida na UBS mais próxima da sua casa, onde receberá o encaminhamento. Em seguida, será feito o agendamento com dia e horário definidos e o paciente é avisado previamente para comparecer à UBS no momento da consulta.

De acordo com a secretaria, as UBSs contempladas com kits de Telessaúde instalados e cadastrados são: Retiro, Raposo, Venâncio, Até, Boa Vista, Boa Ventura, Itajara, Costa e Silva, Carulas. “A implantação do programa é uma iniciativa do Ministério da Saúde, em parceria com os governos municipais”, assinala o Decom.