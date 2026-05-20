Consultas são realizadas com médicos especialistas, de forma remota, diretamente na Unidade Básica de Saúde Foto Divulgação
Telessaúde amplia o acesso aos serviços especializados com mais qualidade
Programa é desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Itaperuna, visando fortalecer a atenção básica, em parceria com o governo federal
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Saúde de Itaperuna avança com fim de filas na madrugada para consulta
Governo municipal adotou a ferramenta há cerca de um ano; estão registrados quase 100 mil atendimentos no período
Trabalhadores terão o dia celebrado com cavalgada e shows em Itaperuna
Realização é do governo municipal; chega à 18ª edição no dia primeiro de maio, sendo aberto a quem quiser participar
Atenção especial ao empreendedorismo envolve Sebrae em Itaperuna
Por iniciativa do governo municipal, foi implantada a Sala do Empreendedor, fortalecendo apoio aos microempreendedores
Selo FSNA consolida Itaperuna na região, como referência em gestão social
Reconhecimento destaca transparência, eficiência e compromisso do município na aplicação dos recursos do SUAS
Meta de Itaperuna em aprendizagem é superada de forma expressiva
Trata-se da alfabetização infantil; município salta de 65,26% para 76% de crianças alfabetizadas, superior aos índices estadual e nacional
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