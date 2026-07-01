A média mensal de procedimentos cirúrgicos registrados pela Secretaria de Saúde chega acerca de 400 - Foto Divulgação

A média mensal de procedimentos cirúrgicos registrados pela Secretaria de Saúde chega acerca de 400 Foto Divulgação

Publicado 01/07/2026 18:22 | Atualizado 01/07/2026 18:24

Itaperuna - Uma média de aproximadamente 400 cirurgias por mês, atingindo aproximadamente 6.253 procedimentos. Este é o balanço apresentado pela Secretaria de Saúde de Itaperuna (RJ), nos últimos 14 meses da gestão do prefeito Emanuel Medeiros da Silva, mais conhecido como Nel Medeiros.

O resultado consolida um dos maiores avanços já registrados no município na ampliação do acesso à saúde e na redução da fila de espera. A secretaria avalia que, cada vez mais pacientes têm acesso aos procedimentos necessários para recuperar a saúde, melhorar a qualidade de vida e retomar suas atividades com mais segurança e bem-estar.

“As cirurgias eletivas são procedimentos previamente agendados, indicados para tratar diferentes condições de saúde que, embora não sejam consideradas emergenciais, podem impactar significativamente a qualidade de vida quando não realizadas no tempo adequado. A marca histórica reflete o compromisso da atual gestão com o fortalecimento da saúde pública”, explica.

Entre os procedimentos listados estão cirurgias de vesícula, hérnias (inguinal, umbilical e incisional), histerectomias, vasectomias, laqueaduras tubárias, tratamento cirúrgico de varizes, procedimentos urológicos e cardiovasculares, além de outras que beneficiaram pacientes que aguardavam atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

MAIS OFERTAS - “O avanço é resultado do fortalecimento da rede municipal de saúde, da organização das filas de espera, da ampliação da oferta de procedimentos e do trabalho integrado entre as equipes, garantindo mais eficiência, agilidade e dignidade no atendimento à população”, comenta a divulgação, feita nesta quarta-feira (1).

O Departamento de Comunicação (Decom) do governo repercute que “a Secretaria de Saúde segue trabalhando para expandir a oferta de cirurgias eletivas e assegurar que mais itaperunenses tenham acesso ao tratamento necessário, de forma cada vez mais rápida, humanizada e resolutiva”.

O Decom observa que a secretaria adota, desde o início do governo, estratégias para ampliar o acesso às cirurgias eletivas, reduzir a fila de espera e garantir um atendimento mais humanizado, eficiente e resolutivo para a população: “O resultado demonstra o empenho da gestão em investir na ampliação dos serviços de saúde”.