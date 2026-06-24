Ferramenta da Secretaria de Saúde assegura transferência para leitos particulares em casos de urgência - Foto Divulgação

Ferramenta da Secretaria de Saúde assegura transferência para leitos particulares em casos de urgência Foto Divulgação

Publicado 24/06/2026 17:31

Itaperuna – “Com investimentos contínuos na qualificação da rede de saúde, a prefeitura de Itaperuna reafirma seu compromisso com uma assistência humanizada, eficiente e centrada nas necessidades da população”. O comentário é do secretário de Saúde d Itaperuna (RJ), Sávio Sabóia, ao avaliar o impacto do Cuidado Urgente, implantado há um ano.

No período, o programa já contribuiu para salvar mais de 400 vidas ao garantir a transferência de enfermos em estado grave para leitos da rede particular. Sabóia ressalta que a estrutura representa um avanço importante na assistência de urgência e emergência do município.

"Quando se trata de pacientes graves, o tempo é um fator decisivo. O programa foi criado para garantir atendimento no momento certo, oferecendo mais segurança e aumentando as chances de recuperação". O secretário frisa que a prioridade é quando o quadro clínico exige atendimento especializado em caráter de urgência.

São atendidos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Pronto Atendimento Municipal (PU) que necessitam de internação imediata e não podem aguardar a disponibilidade de vagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS): “O programa é acionado quando a equipe médica identifica a necessidade”, ratifica.

Entre os casos citados estão complicações respiratórias graves e outras situações de alta complexidade. Sabóia explica que a transferência é realizada de forma integrada entre as equipes assistenciais, a regulação municipal e a rede hospitalar parceira, garantindo agilidade no acesso ao tratamento e ampliando as chances de recuperação dos pacientes.

O prefeito Nel Medeiros assinala que a iniciativa é uma resposta ágil para a população que precisa: “Nós precisamos amparar esses pacientes em risco, e que não têm recursos, por isso o Programa Cuidado Urgente agiliza a transferência deles, contribuindo para realmente salvar vidas”.