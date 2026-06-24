Ferramenta da Secretaria de Saúde assegura transferência para leitos particulares em casos de urgência Foto Divulgação
"Cuidado Urgente" contribui para mais de 400 vidas salvas em Itaperuna
Programa foi criado há um ano pelo governo municipal e garante acesso rápido a leitos para pacientes graves
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Equoterapia "faz a diferença" entre as ações de saúde em Itaperuna
Secretaria de Saúde avalia que cada atendimento representa um passo importante na qualidade de vida dos pacientes
Telessaúde amplia o acesso aos serviços especializados com mais qualidade
Programa é desenvolvido pela Secretaria de Saúde de Itaperuna, visando fortalecer a atenção básica, em parceria com o governo federal
Saúde de Itaperuna avança com fim de filas na madrugada para consulta
Governo municipal adotou a ferramenta há cerca de um ano; estão registrados quase 100 mil atendimentos no período
Trabalhadores terão o dia celebrado com cavalgada e shows em Itaperuna
Realização é do governo municipal; chega à 18ª edição no dia primeiro de maio, sendo aberto a quem quiser participar
Atenção especial ao empreendedorismo envolve Sebrae em Itaperuna
Por iniciativa do governo municipal, foi implantada a Sala do Empreendedor, fortalecendo apoio aos microempreendedores
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