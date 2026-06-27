Programação constou de soltura simbólica de peixes, procissão fluvial, celebração religiosa e atividades culturais Foto Divulgação
pescadores. A movimentação foi intensa durante todo o dia.
Estado do Rio de Janeiro (Fiperj).
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