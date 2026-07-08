O aluno terá à disposição o "Escritório de Carreira", que vai combinar perfis profissionais às demandas das indústrias - Foto Firjan/Divulgação

O aluno terá à disposição o "Escritório de Carreira", que vai combinar perfis profissionais às demandas das indústrias Foto Firjan/Divulgação

Publicado 08/07/2026 12:44

Itaperuna - Estudantes de de renda baixa interessados em fazer parte da Escola Firjan SESI de Itaperuna (RJ) em 2027 (para educação gratuita em tempo integral) têm até domingo (12) para se inscrever. São disponibilizadas 64 vagas gratuitas, em curso técnico, para o Ensino Médio – sendo quatro para pessoas com deficiências (PCDs).

De acordo com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), estão também incluídas duas vagas para o 1º ano do Ensino Fundamental e cadastros de reserva nos demais anos do Fundamental, que acontecerão via sorteio. Quanto às inscrições, a orientação é que devem ser feitas somente no link https://escolafirjansesi.com.br/gratuidade.

No caso dos candidatos a uma vaga no Ensino Médio com técnico, todos deverão, além das inscrições, fazer uma prova, que acontecerá em 25 de julho, com 50 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas. As aulas nas escolas Firjan SESI acontecem em turno integral, incluindo aos sábados.

A Firjan ressalta que, em ambos os casos, haverá prioridade para jovens que recebem Bolsa Família e para filhos de industriais com renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal. Para inscrições do Ensino Médio, o candidato deve ter no mínimo 14 anos até 31 de dezembro de 2026, e já ter concluído (ou estejam em fase de conclusão do 9º ano) o Ensino Fundamental neste ano.

PÚBLICO-ALVO - Vinícius Mano, gerente de Educação Básica da Firjan SESI, assinala que todos os candidatos devem ter renda familiar per capita bruta de, no máximo, 1,5 salário-mínimo, e será exigida documentação comprobatória desta condição. Ele orienta que as informações estão no edital disponível no link de inscrição ou podem ser obtidas pelo telefone 0800 0231 231.

Mano destaca que, recentemente, um estudo mostrou que as escolas da Firjan SESI são as que mais diminuem a diferença de desempenho no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) entre alunos de baixa e alta renda, e as que tiveram o maior aumento de pontuação em todo o país.

“Isso atesta a qualidade de nossa infraestrutura e metodologia de ensino”, ratifica enfatizando: “A Escola Firjan SESI é a escola da Indústria; ela carrega em seu DNA a excelência, a inovação e a capacidade de transformar conhecimento em solução, entregando à sociedade cidadãos preparados tanto para atuar na Indústria como nos demais setores da economia”.

OPORTUNIDADE - O gerente explica que o edital é uma oportunidade para os jovens contarem com mais de quatro mil horas de estudo gratuito: “Com uma formação conectada ao futuro e ao mundo do trabalho, os jovens adquirem a capacidade de transformar conhecimento em solução, adquirindo experiências que ampliam seu repertório para a vida”.

De acordo com Mano, a cada ano, os alunos podem ainda optar por duas áreas de conhecimento, além dos cursos técnicos que abrem as portas para o mercado de trabalho, oferecendo oportunidade de ascensão social: “Um estudo da Firjan mostrou que a indústria tem o maior salário de admissão médio do Brasil entre todos os setores da economia”, reforça.

Segundo Bruno Aguiar, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, nos últimos cinco anos, a Firjan SENAI teve quase 80 alunos entre os melhores do Brasil, segundo o ranking da Worldskills, a maior competição de profissionais técnicos do mundo; além de seis entre os melhores do mundo: “Isso comprova a formação de excelência da instituição”,



