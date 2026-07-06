Os medicamentos são entregues na residência do paciente, por um Agente Comunitário de Saúde - Foto Divulgação

Os medicamentos são entregues na residência do paciente, por um Agente Comunitário de Saúde Foto Divulgação

Publicado 06/07/2026 16:13 | Atualizado 06/07/2026 16:27

Itaperuna - O governo de Itaperuna (RJ)investe em estratégia focada na qualidade do serviço de saúde disponibilizado à população e na facilidade ao acesso. Uma das iniciativas anunciadas nesta segunda-feira (6) visa reduzir a necessidade de deslocamento até as unidades de atendimento.

Segundo a Secretaria de Saúde, acaba de ser adotado sistema que contribui para a continuidade do acompanhamento dos pacientes atendidos pela Atenção Primária. Trata-se do Programa Remédio em Casa, que amplia o acesso aos medicamentos para pacientes acamados, através de entrega domiciliar.

O trabalho é realizado por agentes comunitários do setor que atuam diretamente nas comunidades e acompanham as famílias em suas áreas de abrangência. Para ser beneficiado, o paciente acamado deve estar cadastrado no Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Sávio Sabóia, além da entrega dos medicamentos, os profissionais fortalecem o vínculo entre os usuários e as unidades de saúde, contribuindo para o acompanhamento contínuo dos pacientes: “O programa já atende 44 pacientes, vinculados às Unidades Básicas de Saúde dos bairros Fiteiro, Boa Fortuna, Frigorífico, Carulas, Boa Vista e Aeroporto”.

CADASTRO NO SUS - Sabóia ratifica que a medida facilita o acesso ao tratamento: “O Programa Remédio em Casa contribui para que pacientes acamados mantenham seus tratamentos de forma contínua e segura, reduzindo a necessidade de deslocamentos e fortalecendo o acompanhamento realizado pelas equipes da Atenção Primária”.

O secretário explica que a inclusão no programa é realizada pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS), mediante avaliação dos critérios estabelecidos pelo serviço: “O atendimento é destinado a pacientes acamados com hipertensão e diabetes, cadastrados no SUS em Itaperuna e acompanhados pelas equipes da Atenção Primária”, pontua.

A importância das ações voltadas ao cuidado com a população é realçada pelo prefeito Emanuel Medeiros (PL): “Levar os medicamentos até a residência dos pacientes que necessitam desse acompanhamento representa mais comodidade e contribui para a continuidade do tratamento”, comenta.