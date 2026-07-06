Os medicamentos são entregues na residência do paciente, por um Agente Comunitário de Saúde Foto Divulgação
Programa da Saúde amplia o acesso a medicamentos
Remédio em Casa contribui para a continuidade do acompanhamento dos pacientes atendidos pela Atenção Primária
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Gastronomia rural valoriza evento focado em receitas
Festival acontece pela segunda vez em Itaperuna, oferecendo sabores da roça, cultura popular e as tradições do interior
Saúde tem marca histórica com mais de 6 mil Cirurgias
Resultado é apresentado pelo governo de Itaperuna, referente aos últimos 14 meses de gestão
Atividade pesqueira é ressaltada durante Festa de São Pedro em Itaperuna
Celebração reuniu pescadores, famílias, autoridades e instituições, realçando o santo padroeiro e a pesca artesanal
"Cuidado Urgente" contribui para mais de 400 vidas salvas em Itaperuna
Programa foi criado há um ano pelo governo municipal e garante acesso rápido a leitos para pacientes graves
Equoterapia "faz a diferença" entre as ações de saúde em Itaperuna
Secretaria de Saúde avalia que cada atendimento representa um passo importante na qualidade de vida dos pacientes
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