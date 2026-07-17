Delegado do caso descarta possibilidade de acidente ou morte naturalDivulgação/ PCERJ
Suspeito da morte de médico é preso, mas não confessa
Desaparecimento ocorreu no dia dois de julho em São José de Ubá; corpo foi achado quatro dias depois em um açude
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