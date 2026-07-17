Delegado do caso descarta possibilidade de acidente ou morte natural - Divulgação/ PCERJ

Delegado do caso descarta possibilidade de acidente ou morte naturalDivulgação/ PCERJ

Publicado 17/07/2026 14:19

Itaperuna — Continua repercutindo no Noroeste Fluminense o assassinato do médico Marcus Vinicius Duarte D’Almeida, de 72 anos. No dia seis de julho, ele foi encontrado sem vida em sua propriedade, na localidade de Ponte Preta, zona rural de Itaperuna (próximo à divisa com São José de Ubá). Somente nesta quinta-feira (16), o principal suspeito foi preso.

O médico estava desaparecido desde a tarde do dia dois de julho, quando a família registrou o sumiço. A residência do sítio foi encontrada aberta, todos os pertences de valor e objetos pessoais estavam intactos, e ninguém conseguia localizá-lo.

Quatro dias depois, após uma ação que envolveu o 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), peritos e cães farejadores do Batalhão de Ações com Cães (BAC), o corpo foi localizado boiando em um açude dentro do próprio terreno do idoso.

O delegado Eduardo Teixeira, titular da 143ª Delegacia de Polícia (DP) de Itaperuna, responsável pelas investigações, descarta a possibilidade de acidente ou morte natural. A linha de trabalho principal é a de homicídio doloso. Segundo o delegado, o caseiro da propriedade apresentou-se na 143ª DP acompanhado de um advogado e teve seu mandado de prisão cumprido.

O suspeito, cuja identidade ainda não foi revelada, estava com mandado de prisão decretado pela Justiça local, após representação do delegado: “Ele se apresentou com advogado e foi cumprido o mandado; mas negou a prática do crime”, ratifica Eduardo Teixeira.

Várias pessoas próximas à vítima foram intimadas a prestar depoimento. A polícia busca reconstruir os passos do médico na tarde do dia dois e analisa imagens de câmeras de segurança de estradas rurais que ligam o sítio às cidades vizinhas, para investigar veículos que possam ter chegado ao local.