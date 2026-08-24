Prefeitura busca fortalecer ações voltadas à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes - Foto Decom/Divulgação

Prefeitura busca fortalecer ações voltadas à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes Foto Decom/Divulgação

Publicado 24/08/2026 15:53

Itaperuna - Visibilidade a projetos e práticas que fazem a diferença no cotidiano das escolas, estimulando a troca de experiências entre os profissionais e fortalecendo ações voltadas à aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes. Esta é a proposta do Prêmio de Boas Práticas Municipal – Aprender para Transformar, criado pelo governo de Itaperuna (RJ).

As inscrições estão abertas desde o dia 22, com o município fazendo história ao conquistar a primeira colocação em todo o Estado do Rio de Janeiro tanto nos Anos Iniciais (5º ano) quanto nos Anos Finais (9º ano) do Ensino Fundamental, com base nos dados consolidados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025 divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

A avaliação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) consolida Itaperuna como referência em qualidade do ensino público. O reconhecimento ao planejamento, investimentos e compromisso com a aprendizagem assumidos pelo governo itaperunense ganha mais abrangência com a abertura do novo edital do “Boas Práticas”.

De acordo com a Secretaria de Educação, as inscrições vão até 28 de agosto, com prazo para o envio dos projetos terminando dia 18 de setembro. Para esta edição, a premiação está dividida em três categorias, contemplando diferentes etapas da educação, sendo a primeira qualidade, Leitura e escrita, destinada à Educação Infantil.

ONDE CONSULTAR - A Categoria II trata da alfabetização dos alunos, voltada aos 1º e 2º anos; enquanto a Categoria III envolve recomposição de aprendizagens, para 3º ao 5º ano. A secretaria incentiva que a iniciativa representa uma oportunidade para que os profissionais da rede municipal apresentem experiências desenvolvidas no ambiente escolar.

O Departamento de Comunicação (Decom) ratifica que o prêmio contribui para a construção de um repertório coletivo de práticas, que podem inspirar outras unidades e profissionais da educação: ”Também reforça a importância do trabalho dos educadores na construção de uma educação pública cada vez mais qualificada e conectada às necessidades dos estudantes”.

Os interessados estão sendo orientados a consultar o edital completo, disponível no site oficial da Prefeitura de Itaperuna, na aba Educação, onde estão reunidos os critérios de participação, orientações, prazos e demais informações sobre a premiação. Outra opção é o link direto para o edital https://itaperuna.rj.gov.br/pmi/uploads/arquivos/secretaria-educacao/2026/edital-concurso-boas-praticas.pdf.