Os participantes poderão assistir a palestras de especialistas focadas no desenvolvimento da indústria fluminense - Foto Firjan/Divulgação

Os participantes poderão assistir a palestras de especialistas focadas no desenvolvimento da indústria fluminense Foto Firjan/Divulgação

Publicado 01/09/2026 14:49

Itaperuna - Recursos para inovar nas empresas, exemplos de como financiar projetos, além de todo o portfólio de inovação da Firjan IEL serão detalhados a empresas, startups, pesquisadores e interessados, sexta-feira (4), durante debate sobre inovação, em Itaperuna (RJ). Realizado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan), o evento será oferecido em formato on-line.

Por meio da sua Representação Regional, a Firjan está com inscrições abertas, gratuitamente, por formulário digital disponível no link: https://bit.ly/4xHdZhG, O gerente de Desenvolvimento e Inovação Empresarial da Firjan IEL, Felipe Moret, resume que o objetivo é conectar oportunidades de apoio ao desenvolvimento de projetos inovadores nas empresas.

“Queremos impulsionar sua jornada de transformação e reforçar que a Firjan IEL está ao lado delas, oferecendo desde editais até soluções customizadas para diferentes desafios”, destaca apontando que a iniciativa tem a Firjan Noroeste Fluminense como parceira e que haverá ainda apresentação sobre o edital Prioridade Indústria RJ 4.0.

A exposição envolve também a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Moret detalha que o edital disponibiliza R$ 6 milhões para apoiar projetos de transformação digital e adoção de tecnologias habilitadoras da Indústria 4.0. “O financiamento é de até R$ 200 mil por proposta”, assinala.

Sobre o edital, o gerente diz que serão apresentados critérios de participação, principais etapas do processo seletivo e boas práticas para elaboração e submissão de propostas competitivas. A aceleradora Conecta Lab estará cuidando do compartilhamento das experiências das empresas envolvidas e do impacto das inovações em IA que vêm sendo implementadas nos seus processos.

A Conecta Lab é focada em conectar, capacitar e financiar empresas e para a competitividade industrial. Moret realça que a Firjan IEL impulsiona o desenvolvimento da indústria fluminense, conecta experiências práticas e inovadoras e inspira lideranças empresariais e equipes a vivenciarem os mais atuais métodos de Gestão, Produtividade e Inovação.

OPORTUNIDADE - Firjan IEL significa Instituto Euvaldo Lodi, em homenagem ao importante industrial e fundador da Confederação Nacional da Indústria (CNI), do SESI e do SENAI. O presidente da Firjan Noroeste Fluminense, José Magno Vargas Hoffmann, comenta que esta é mais uma oportunidade que a Federação das Indústrias, por meio da sua Representação

Regional, entrega para empresários da região.

“Estar preparado para as possibilidades de inovação é essencial para as empresas que querem crescer e se manter no mercado”, pontua reforçando que o encontro é uma oportunidade para que os empresários conheçam soluções, programas e recursos que podem apoiar esse processo e transformar ideias em resultados concretos.

Da Programação constam palestra com especialistas da Firjan IEL sobre recursos para inovação; um case da Aceleradora Conecta Lab; boas práticas para se inscrever no Edital Prioridade Indústria RJ 4.0 (Faperj + Firjan), com R$ 6 milhões para projetos de transformação digital; e portfólio de soluções de inovação da Firjan IEL. O início está previsto para as 10h.