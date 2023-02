Mais de 10 mil garrafas de cerveja sem nota fiscal são apreendidas em Itatiaia - Divulgação

Publicado 13/02/2023 13:00 | Atualizado 13/02/2023 16:30

Mais de 10 mil garrafas de cerveja sem nota fiscal foram apreendidas em um caminhão na madrugada desta segunda-feira (13) em Itatiaia. A ação foi realizada pela Operação Foco Divisas no Posto Fiscal de Nhangapi, na Via Dutra. A Força Especial de Controle de Divisas é ligada à Secretaria Estadual da Casa Civil e trabalha integrada com a Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz).

Segundo os agentes, o motorista alegou que o veículo estava vazio e não obedeceu a ordem de parada obrigatória. Houve perseguição e o caminhão foi interceptado. Após análise, foram contabilizadas 420 caixas com 24 garrafas de 600ml, totalizando 10.080 unidades. A mercadoria ficou retida no posto e o motorista liberado.

De acordo com a Sefaz, a prática do transporte de mercadorias sem documentação fiscal ou acompanhadas de documentação inidônea configura crime contra a ordem tributária e causa prejuízos aos cofres públicos, além de fomentar a sonegação e a concorrência desleal.