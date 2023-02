Publicado 15/02/2023 16:23

Um suspeito, de 21 anos, foi preso por tráfico de drogas na terça-feira (14) em Itatiaia. Um homem, de 46 anos, foi detido com drogas para consumo pessoal. O caso aconteceu no Jambeiro I, em Penedo.

Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes foram verificar uma denúncia de que o jovem estava escondendo entorpecentes próximo a uma lixeira para usuários de drogas.

Quando chegaram no local, os dois suspeitos tentaram fugir, mas foram capturados. Com o homem foram encontrados dois pinos de cocaína. Já com o jovem os policiais apreenderam nove trouxinhas de maconha, cinco pinos de cocaína e dinheiro.

Os dois foram levados para a 99ª Delegacia Policial. O jovem ficou preso por tráfico. O homem foi autuado por adquirir drogas para consumo próprio, mas liberado após prestar depoimento.