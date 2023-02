Turista morre atingida por queda de árvore em camping, em Itatiaia - Divulgação

Publicado 22/02/2023 20:54

Uma jovem, de 22 anos, morreu após ser atingida por uma árvore que caiu dentro de um camping em Itatiaia. Ela estava acompanhada do namorado, de 35 anos, que não se feriu. O caso aconteceu na madrugada de terça-feira (21), na Estrada Maringá-Maromba, na Vila de Maringá.

Segundo a Polícia Civil, os dois são de Queimados, na Baixada Fluminense, e estavam passando o feriado de Carnaval na localidade. O homem informou que, por volta das 2 horas da manhã, uma árvore caiu em cima da barraca onde o casal estava dormindo. A turista foi atingida pelo tronco e ficou inconsciente. Outros campistas ajudaram a retirar a vítima debaixo da árvore.

Depois disso, o homem colocou a namorada no carro e seguiu para uma unidade médica mais próxima, mas no meio do caminho encontrou com uma ambulância que já havia sido acionada. O veículo especializado terminou o translado da vítima até o Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, mas a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado na 99ª Delegacia Policial de Itatiaia como morte por soterramento ou desabamento. De acordo com a Polícia Civil, testemunhas e o responsável pelo camping serão ouvidos. Ainda não se sabe o que causou a queda da árvore.