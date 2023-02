Covid-19: Brasil recebe primeiro lote de vacinas bivalentes - Rovena Rosa / Agência Brasil

Covid-19: Brasil recebe primeiro lote de vacinas bivalentesRovena Rosa / Agência Brasil

Publicado 27/02/2023 19:00

A Secretaria de Saúde de Itatiaia iniciou nesta segunda-feira (27) a aplicação da vacina Pfizer Bivalente contra a Covid-19. Foram imunizados moradores que fazem parte do público-alvo definido pelo Ministério da Saúde e que tenham completado o esquema básico de vacinação, ou seja, com duas primeiras doses. A campanha aconteceu na sala de vacina na Policlínica Municipal, no Centro.

A imunização está dividida em cinco etapas. A primeira, que teve início neste dia 27, é voltada para pessoas de 70 anos ou mais, imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhos, quilombolas e pessoas de 12 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, abrigados e seus trabalhadores.

A segunda fase começa no dia 6 de março e será direcionada às pessoas de 60 anos ou mais. No dia 20, a terceira fase será para gestantes e puérperas. As fases 4 e 5 começam no dia 17 de abril, com vacinas para trabalhadores de saúde, pessoas acima de 12 anos com deficiência permanente, população acima de 18 anos privada de liberdade, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas e funcionários do sistema prisional.